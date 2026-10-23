Într-un top al celor mai renumite destinații din Europa pentru această zi, marcată peste o săptămână, Sibiul se află pe locul întâi, iar Brașovul pe al patrulea. Au contat arhitectura gotică, peisajele, dar și prețurile ceva mai mici decât în alte țări.

Castelul Bran atrage turiști de Halloween

Cele mai așteptate petreceri de Halloween sunt organizate la Castelul Bran. 1.300 de bilete au fost epuizate pentru petrecerile din curtea și din interiorul fortăreței. Costurile variază, potrivit organizatorilor, între 800 și 3.000 de lei.

Turistă: „Castelul este foarte cunoscut și oamenii vor să se distreze, deci nu mă surprinde că evenimentele sunt sold-out.”

Alexandru Prișcu, PR manager Castelul Bran: „Avem niște liste de așteptări.”

Reporter: „Lunga listă?”

Alexandru Prișcu: „Extrem de lungă.”

Cei mai mulți turiști vin din Statele Unite, Marea Britanie, Spania, Italia, Franța și Germania.

De altfel, la Castelul Bran, sărbătoarea începe cu o săptămână înainte de Halloween, iar decorurile sunt aproape gata. Pregătiri se fac și în centrul istoric al Brașovului.

Iza Florina Porumbu, organizator de evenimente: „O să avem parte de o experiență ghidată, cu actori live, cu costume medievale, cu make-up, cu efecte speciale.”

Sibiul conduce clasamentul destinațiilor europene

Un site specializat în închirieri auto internaționale a realizat un top al destinațiilor europene de Halloween. Pe primul loc este Sibiul, iar Brașovul pe 4, la egalitate cu Cracovia.

În Sibiu, orașul care domină clasamentul, legendele urbane și personajele misterioase sunt la tot pasul. Cu câteva secole în urmă, aici aveau loc procese ale vrăjitoarelor.

Adela Dadu, ghid turistic: „Este o imagine a unui oraș medieval cu tot felul de povești și care, evident, lasă loc liber imaginației și fanteziei.”

Turistă: „Știam că au fost vrăjitoare în Transilvania, sunt și cărți care descriu isprăvile lor de-a lungul istoriei.”

Pe 31 octombrie, Sibiul va fi învăluit în 13 ore și 50 de minute de întuneric, oferind cadrul perfect pentru evenimentele nocturne.

O noapte de cazare la hotel costă în medie 118 euro. Una dintre cele mai impresionante clădiri gotice din Transilvania este biserica evanghelică „Sfânta Maria”, ridicată în secolul XIV.

Anette Koniges, ghid al Bisericii Evanghelice din Sibiu: „De Halloween, și în tot anul, aceste pietre funerare sunt interesante și ne spun o poveste. Aici se pot petrece ore întregi.”

Grădina Zoologică din Târgu Mureș pregătește un eveniment special

Iar la grădina zoo din Târgu Mureș, în noaptea de Halloween, vizitatorii pot vedea cum se hrănesc liliecii.

Korodi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică Târgu Mureș: „Scopul acestui eveniment ar fi să aducem mai aproape animalele de care ne este teamă, iar Halloweenul este o ocazie excepțională.”

Aici, porțile se vor deschide la ora 7 seara.