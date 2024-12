Târgul de Crăciun din Piața Constituției – cât costă un pahar de vin fiert și ce poți face aici în fiecare weekend

În fiecare weekend, la târgul de Crăciun din București, vor avea loc spectacole, iar comercianții așteaptă să își vândă obiectele de artizanat, decorațiunile, meșteșugurile și bunătățile tradiționale în fiecare zi.

Ce poți face la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Târgul de Crăciun din Piața Constituției s-a deschis vineri, pe 29 decembrie. Aflat la cea de-a 17-a ediție, Târgul de Crăciun București este deschis zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12:00 - 22:00 în perioada 29 noiembrie - 26 decembrie, inclusiv în zilele de 25 și 26 decembrie. În weekend, programul este de la 10:00 la 20:00.

Printre lucrurile pe care le poți face aici se numără cumpărăturile de la cel peste 130 de căsuțe ale meșteșugarilor, o roată panoramică și multe concerte la care poate participa oricine. Roata panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului, plin de luminițe și a impresionantului brad de Crăciun de 30 de metri.

Zona urbană va găzdui petreceri tematice și DJ renumiți, care vor crea o atmosferă festivă și energică. Pentru copii, Casa lui Moș Crăciun este locul unde magia sărbătorilor devine realitate. Cu o suprafață de peste 100 de metri pătrați, decorată manual, căsuța este locul perfect pentru micuți pentru a-și scrie dorințele și pentru a asculta povești de Crăciun. Moș Crăciun va fi prezent între 14 și 24 decembrie, împreună cu elfii săi, pentru a aduna dorințele copiilor.

De asemenea, vor exista și carusele festive și spectacole de teatru pentru copii, iar intrarea la târg este gratuită.

Prețurile din cadrul târgului – cât costă un pahar de vin fiert

Bucureștenii care au chef de o plimbare la târgul de Crăciun din București trebui să fie pregătiți să scoată din buzunar sume considerabile dacă vor să se bucure de bunătățile tradițional.

Pomana porcului, tobă, șuncă de casă, șorici, ciolan afumat, cârnați sau alte produse tradiționale sunt la prețuri considerabile anul acesta în târgul din Piața Constituției.

▪ Un pahar de vin fiert - 10 lei / 14 lei / 20 lei

▪ Ciocolată caldă Dubai - 30 de lei

▪ O căsuță de turtă dulce - 22 de lei

▪ Un Moș Crăciun de turtă dulce - 20 de lei

▪ Sarmale: 7 lei/bucata,

▪ Șorici: 20 lei/100 grame,

▪ Cârnaţi de casă: 90-100 de lei/kg,

▪ Şuncă: 60-70 de lei/kg

▪ Jumări: 12 lei/100 de grame,

▪ Ciolan afumat de porc:15 lei/100 g,

▪ Ceafă de porc: 14 lei/100 g,

▪ Cârnaţi afumați tradiționali: 14 – 16 lei/100 g,

▪ Pomana porcului: 15 lei/100 g,

▪ Gogoși: 10-20 de lei,

▪ Kataif cu nucă: 10 lei / 100 g

▪ Baclava cu fistic: 8 lei / 100 g

▪ Cozonac cu mac: 9 lei / 100 g

▪ Acadele, bomboane, ciocolată: 10-25 de lei,

▪ Turtă dulce: 15 – 20 de lei,

▪ Cozonac de casă: 75 – 90 de lei/kg,

▪ Suc de mere natural: 10 lei/paharul

▪ Ceai: 10 lei,

▪ Must fiert: 10-12 lei/paharul,

▪ Apă plată 10 lei,

▪ Bere 10 lei,

▪ Țuică 10 – 12 lei.

▪ Pizza Margherita - 25 lei

▪ Pizza Salami - 30 lei

În ceea ce privesc activitățile, românii trebui să plătească între 15 și 40 de lei. O tură cu caruselul sau trenulețul costă 15 lei, iar o plimbare cu roata panoramică costă 25 de lei de persoană.

Dacă te gândești să cumperi decorațiuni de Crăciun, suveniruri sau cadouri, trebui să știi că prețurile pornesc de la 15 lei și pot ajunge până la 300 de lei în funcție de obiect. Mult dintre ele sunt artizanale, făcute de mâna sau unicat, așa că nu e de mirare prețul.

"Ediția din 2024 este similară cu cea din 2023. Am avut anul trecut 1, 3 milioane de vizitatori, din care 30% turiști străini. Ne costă cam 8 - 9 milioane și recuperăm cam 3 - 4. Diferența e plătită de municipalitate", a declarat Nicușor Dan.

Programul Târgului de Crăciun Piața Constituției 2024

Cei care vor să treacă pe la târgul de Crăciun din București trebuie să știe că în fiecare weekend vor avea loc evenimente: de la spectacole, concert, grupuri care cântă colinde, până la momente de teatru și spectacole pentru copii. Iată programul:

Vineri, 6 decembrie

12:00 – 13:00 Momente de teatru "Free Style Puppetry” ale Teatrului de Animaţie "Ţăndărică"

Prezentator: Iuliana Tudor

• 18:30 – 19:00 Corul de copii "Andantino"

• 19:00 – 19:30 Corul de copii "Sunetul Muzicii", coordonator Cristina Manoliu

• 19:30 – 20:30 Moonlight Breakfast – "Christmas Magic"

• 20:30 – 21:30 Alina Eremia

Sâmbătă, 7 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru "Crăciunul Domnului Scrooge"

Prezentator: Iuliana Tudor

• 19:00 – 19:30 Grupul de copii "Dor, Lior Dor", coordonator Alin Rusu

• 19:30 – 20:00 Corul de copii "Andante"

• 20:00 – 20:30 Orchestra "Mezzoforte Soul Music", dirijor Marian Alexandru

• 20:30 – 21:30 Mario Fresh

Duminică, 8 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru "Magia Crăciunului"

Prezentator: Iuliana Tudor

• 18:30 – 19:00 Ansamblul "Poieniţa" din Poiana Stampei, jud. Suceava

• 19:00 – 19:30 MA RA MU

• 19:30 – 20:30 Zeyla şi Mircea Ardeleanu

• 20:30 – 21:30 Andia

Vineri, 13 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

• 19:00 – 19:30 Far Away From Earth

• 19:30 – 20:30 Bere Gratis

• 20:30 – 21:30 IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro

Sâmbătă, 14 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru "Crăiasa Zăpezii şi povestea ei"

Prezentator: Liana Stanciu

• 18:30 – 19:00 Trupa "Aryma" și Corul de copii "Meloritm"

• 19:00 – 19:30 Picii lu’ Soreasca

• 19:30 – 20:30 "Winter Love" by Zina Ghiţulescu şi Alexandru Iordache

• 20:30 – 21:30 Bosquito

Duminică, 15 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru "Alertă în Laponia" al Teatrului "Ion Creangă"

Prezentator: Liana Stanciu

• 18:30 – 19:00 Opereta Stars

• 19:00 – 19:45 XMAS Classics by Daniel Lazăr şi Ioana Uruc

• 19:45 – 20:30 Cosmin Seleși Orchestra

• 20:30 – 21:30 Marius Mihalache Band

Vineri, 20 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

• 18:30 – 18:50 Florin Grigore

• 19:00 – 19:45 Colindătorii din Mureş cu Mihaela şi Ciprian Istrate

• 19:45 – 20:30 Grupul de copii "Mlădiţe Ilfovene" cu Marioara Man Gheorghe şi Grigore Gherman

• 20:30 – 21:30 Elena Gheorghe

Sâmbătă, 21 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

• 19:00 – 19:30 Ansamblul "Zestrea" din Bacău

• 19:30 – 20:30 Narcisa Suciu

• 20:30 – 21:30 Feli

Duminică, 22 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

• 18:30 – 19:00 Ansamblul de datini şi obiceiuri "Brezaia" din Argeş

• 19:00 – 19:40 Ducu Bertzi

• 19:40 – 20:40 PRESTIGE ORCHESTRA – "Christmas Show"

• 20:40 – 21:30 Florin Ristei

Luni, 23 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

• 18:30 – 19:00 Ansamblul de datini şi obiceiuri "Urşii din Comăneşti", jud. Bacău

• 19:00 – 19:30 Corul de copii "Tronos Junior" al Patriarhiei Române

• 19:30 – 20:00 Daniel Trifu

• 20:00 – 20:30 Ansamblul de datini şi obiceiuri "Ţinutul Momârlanilor"

• 20:30 – 21:30 Ştefan Hrușcă

Marţi, 24 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

• 18:30 – 20:30 Concert extraordinar de Crăciun "SILENT NIGHT" – Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga cu soliştii: Monica Anghel, Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic

Miercuri, 25 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

• 19:00 – 19:30 Angely’s Santa Claus

• 19:30 – 20:30 The URS

• 20:30 – 21:30 Direcția 5

Joi, 26 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

• 19:00 – 19:30 Alexia Ţalavutis

• 19:30 – 20:30 Diana Matei & Taraful Cleante

• 20:30 – 21:30 Damian & Brothers

