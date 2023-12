Târg de Crăciun și la Muzeul Satului din București. Copiii au trimis liste Moșului: ”I-am scris că vreau machiajuri”

Grupuri de copii au urcat pe scena de la Muzeul Satului din București, gătiți de sărbătoare. Au fost admirați de pe margine de vizitatorii muzeului și de părinți.

Cei mici s-au bucurat când au găsit un loc special amenajat pentru ei, în care să îi scrie scrisori lui Moș Crăciun. Unii nu erau la prima scrisoare și aveau lista pregătită.

”Fetiță: Am deja încă una acasă.

Rep.: Și ce i-ai scris?

Fetiță: I-am scris că vreau machiajuri, o coroană cu diamante și o rochie.

Rep.: I-ai mai transmis ceva Moșului?

Fetiță: Da, i-am scris că e drag pentru mine".

”Băiețel și mama: I-am scris că vreau un PS5 și dulciuri.

Rep.: Și mami ce spune? Ai fost cuminte?

Mama: 50-50.

Rep.: Ce activități ati mai avut?

Băiețel: Am împodobit bradul, fiecare a adus de acasă decorațiuni, am fost la concert, am desenat".

Căsuțe cu produse tradiționale și la Muzeul Țăranului Român

După ce s-au încălzit și s-au bucurat de colinde, spectatorii au pornit la o plimbare prin curtea muzeului, unde au admirat casele tradiționale românești, dar au găsit și tarabe cu produse potrivite de pus sub brad.

”Fetiță: Eu iau un pandantiv pictat manual cu niște maci. Îmi plac macii și mi se pare că este o poză de peisaj foarte frumoasă.

Rep.: Și e pentru tine?

Fetiță: Da.

Rep.: Unde te gândești să-l porți?

Fetiță: La școală".

„Avem aici mai multe produse handmade, fiecare produs e făcut în parte de noi, tocătoare din lemn de nuc, ceasuri. Acum specific de Crăciun și brăduți”.

Sărbătoarea continuă la Muzeul Satului, dar și la Muzeul Țăranului Român, unde sunt amplasate căsuțe cu produse tradiționale.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 10-12-2023 08:45