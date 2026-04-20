Un târg de profil a atras vizitatori în căutare de pomi fructiferi, plante decorative și răsaduri, iar peisagiștii și-au expus cele mai moderne decoruri verzi, pentru cei care vor să își amenajeze locuința.

Un măslin vechi de peste 50 de ani, altul în formă de bonsai, flori colorate sau plante tropicale - vizitatorii au avut ce admira sau cumpăra.

Femeie: „De anul trecut l-am vrut pentru că avem un spațiu unde este foarte multă lumină și soare și am zis că un lămâii acolo cred că ar fi excelent și să fie lămâii la noi în casă."

Femei: „Suntem interesate de grădinărit. Aici putem vedea plante diferite de ce avem acasă”.

Unii oameni au venit în căutarea celor mai neobișnuite răsaduri.

Bărbat: „Roșii ciudat colorate, n-am auzit niciodată. Sunt colorate închis. O să le pun în grădină, stau la casă".

Gerard Jitareanu, Rector USV Iași: „Un eveniment care anul acesta aduce în prim-plan dezvoltarea pădurilor urbane. Aceste păduri pot să includă nu doar arbori ci și pomi fructiferi”.

Evenimentul, la care au participat peste 70 de expozanți, s-a aflat la cea de-a treia ediție.