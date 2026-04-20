Blocajele din Strâmtoarea Ormuz — una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din petrolul global — au scos în evidență lipsa infrastructurii Norvegiei pentru combustibili rafinați, scrie TVP World.

Această rută din Golful Persic a devenit un punct geopolitic tensionat după ce Iranul a restricționat navigația ca răspuns la atacurile SUA și Israelului de la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor la energie.

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat că guvernul analizează acum extinderea muncii remote pentru a reduce consumul de combustibil. Într-un interviu acordat publicației norvegiene Aftenposten, Støre a recunoscut că strategia țării s-a bazat pe presupuneri greșite.

„Ca țară producătoare de resurse, ne-am bazat pe producție continuă și pe proximitatea propriilor rafinării”, a spus el, adăugând că, în perioade mai stabile, acest lucru a fost considerat suficient, permițând Norvegiei să mențină rezerve relativ scăzute.

Furnizor major pentru Europa, dar vulnerabil pe plan intern

Rezervele Norvegiei acoperă doar 20 de zile de consum — mult sub nivelul vecinilor Suedia și Finlanda, care au stocuri pentru aproximativ 90 de zile.

Această lipsă apare în ciuda veniturilor record din exporturi. Potrivit datelor oficiale, Norvegia a vândut în martie 56,6 milioane de barili de petrol pentru 4,9 miliarde de euro, în timp ce exporturile de gaze au adus 5,9 miliarde de euro, un nivel istoric.

Contrastul a generat critici interne, mulți comentatori subliniind ironia unei țări care alimentează o mare parte din Europa, dar are dificultăți în a-și asigura propriile rezerve.

Norvegia este un furnizor major de energie pentru țări precum Germania, Marea Britanie și Polonia, unde acoperă aproximativ o treime din importurile de gaze.