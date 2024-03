Țara iubită de români care nu reușește să își vândă casele cu doar un euro. Care sunt motivele

Italia are numeroase propietăți abandonate care sunt în orașe cu populație redusă. În timp ce orașe precum Mussomeli din Sicilia și Zungoli din Campania au reușit să vândă diverse locuințe abandonate străinilor care doreau să trăiască visul italian, unele au avut dificultăți în a-și vinde casele goale, scrie CNN.

Printre acestea se numără Patrica, un sat medieval cu doar 3.000 de locuitori, situat la sud de Roma, unde peste 40 de proprietăți abandonate la începutul anilor 1900 au fost lăsate să se degradeze.

Poziționat pe un platou stâncos care domină valea Sacco din centrul Italiei, Patrica este un loc idilic, dar viața de aici nu a fost ușoară pentru localnici în trecut. Mulți au plecat în căutarea unui viitor mai bun în altă parte, lăsându-și casele goale timp de zeci de ani.

În încercarea de a aduce un suflu nou în satul muribund, primarul orașului, Lucio Fiordaliso, a încercat să imite succesul altor sate italiene care și-au scos casele goale la vânzare pentru un euro.

„Mai întâi am cartografiat toate casele abandonate și am făcut un apel oficial către proprietarii inițiali pentru a-i invita să ne predea proprietățile familiale dărăpănate, dar am reușit să vindem doar două case pentru un euro", a declarat Fiordaliso pentru CNN.

În timp ce autoritățile locale din orașele rămase subpopulate din cauza cutremurelor și a altor calamități naturale au competența de a scoate la vânzare casele abandonate fără permisiunea proprietarilor, nu este cazul lui Patrica și al altor orașe asemănătoare.

„Avem nevoie mai întâi de disponibilitatea proprietarilor, sau a moștenitorilor acestora, de a se debarasa de casele lor vechi", spune Fiordaliso. „Doar atunci putem scoate aceste proprietăți la vânzare cu acordul lor, ceea ce face ca procesul să fie foarte complicat. Aproape imposibil".

Propietarii nu au răspuns la apelul autorităților

Fiordaliso explică faptul că orașul a primit un „răspuns pozitiv" din partea a 10 proprietari după ce a trimis un „apel public pentru a-i implica în proiectul nostru de case de un euro", dar aceștia s-au retras în ultimul moment. Restul nu au răspuns niciodată.

Fiordaliso consideră că cei care s-au răzgândit ar fi putut face acest lucru din cauza unor probleme cu alte rude care dețineau părți din aceeași proprietate.

În trecut, se obișnuia ca copiii să moștenească părți din casa familiei lor, inclusiv petice de pământ, fântâni și livezi. Dar nu este întotdeauna o garanție că rudele vor fi în continuare în relații bune și/sau în contact peste ani.

„Înstrăinarea potențialelor locuințe de un euro s-a confruntat cu un blocaj, deoarece majoritatea rudelor care împărțeau aceeași proprietate erau în dezacord între ele din motive personale sau nu se puteau pune de acord asupra vânzării, unii abia își vorbeau sau se cunoșteau, alții locuiau în orașe îndepărtate și chiar în străinătate", spune primarul.

Potrivit lui Fiordaliso, depistarea descendenților proprietarilor care au emigrat de mult timp în străinătate, în principal în SUA, Canada și Argentina și care, probabil, aveau nume de familie diferite, sau care ar fi putut transmite proprietatea lor italiană unor străini fără a anunța primăria din Patrica, a fost o sarcină foarte dificilă.

„Este ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân", adaugă el.

Singurele două case abandonate pe care Patrica a reușit să le vândă în cadrul programului său de un euro erau deținute în totalitate de doi localnici, astfel încât nu a fost nevoie de legături cu verișori de gradul patru sau stră-strănepoți, iar aceștia au putut vinde proprietățile fără complicații.

Case prea vechi pentru a fi recondiționate

Un alt motiv pentru care schema de un euro nu a demarat niciodată cu adevărat în Patrica ar putea fi dat de starea locuințelor părăsite. Unele dintre case sunt pur și simplu prea neglijate pentru a fi vândute, chiar dacă proprietarii ar fi dispuși să fie de acord cu acest lucru.

Gianni Valleco, un localnic din Patrica, și cei doi frați ai săi au decis să scoată pe piață casa abandonată a părinților lor, pentru a vedea ce se va întâmpla, dar au descoperit curând că locuința era departe de a fi dezirabilă.

„Eram conștienți că, după o jumătate de secol, casa părinților noștri se transformase în moloz, era complet distrusă, ca și cum ar fi fost rasă de pe fața pământului. Acoperișul și majoritatea pereților se prăbușiseră, lăsând o încăpere în aer liber, acoperită de iarbă și tufișuri. Nu mai rămăsese decât un petic de pământ, o grădină urâtă chiar în inima centrului istoric”, a spus el.

Cum vrea primăria să atragă noi localnici

Între timp, Fiordaliso a găsit noi modalități de a spori atractivitatea orașului în speranța de a atrage noi veniți.

Primăria a finanțat recent renovarea fațadelor exterioare ale unor palate vechi, determinând mai mulți localnici să își remodeleze în întregime vechile case de familie și să le pună în valoare după decenii de neglijență.

Localnica Alessandra Pagliarosi a făcut un pas mai departe, transformând conacul din anii 1950 moștenit de soțul ei într-un elegant B&B numit Patricia.

„Am refăcut acoperișul, care practic nu mai exista, și interiorul. Demersul primarului ne-a oferit în sfârșit o scuză bună pentru a renova complet proprietatea, care stătea acolo degeaba", spune Pagliarosi, care a beneficiat de noile scutiri de taxe introduse de primărie pentru a relansa economia locală.

Cei care decid să demareze o activitate comercială, cum ar fi un B&B sau un butic artizanal în cartierul vechi, sunt scutiți de plata taxelor pentru eliminarea deșeurilor, publicitate și utilizarea spațiului public timp de 10 ani și beneficiază de credite fiscale pentru costurile de restructurare.

„Pentru un mic B & B, acest lucru ar însemna un total de aproximativ 1.200 de europe an în economii de taxe, ceea ce reprezintă o sumă semnificativă", spune Pagliarosi.

Străinii care plănuiesc să se mute în Patrica și să lanseze o mică afacere au, de asemenea, dreptul la beneficii fiscale.

Până în prezent, două noi pensiuni și un restaurant au fost deschise ca urmare a acestui fapt.

