Țara din Europa unde ciocolata caldă se vinde doar cu porția. Guvernul a interzis promoțiile multibuy

Un cunoscut lanț de supermarketuri din Marea Britanie a fost ultimul retailer care a făcut schimbări importante în ofertele sale de produse alimentare și băuturi, ca urmare a unor restricții legislative impuse de guvernul Starmer.

Mihai Niculescu

În UK se aplică noi reglementări guvernamentale menite să limiteze promoțiile pentru alimente și băuturi considerate nesănătoase, unde sunt incluse și băuturile de tip ciocolată caldă.

Noile reguli, intrate în vigoare săptămâna trecută, interzic reducerile de preț sau oferta de cumpărături în cantități mari (multibuy) pentru produsele cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr. Aceste restricții se aplică în supermarketuri, magazine mari de pe stradă, magazine de bricolaj, grădinărit, benzinării și comerț online.

Ca urmare, cafenelele din interiorul magazinelor Morrisons au eliminat băuturile precum ciocolata caldă și mocha din oferta de reumplere gratuită. În schimb, alte băuturi calde precum cappuccino, latte sau flat white rămân incluse în această ofertă, arată SkyNews.

Guvernul a mai interzis promoțiile cu refill gratuit pentru băuturile cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr servite în restaurante și cafenele, măsură menită să combată creșterea alarmantă a obezității în rândul populației.

În această schimbare au fost implicate și alte branduri, cum ar fi lanțul de restaurante Nando's, care săptămâna aceasta a eliminat oferta sa nelimitată de Coca-Cola, stârnind nemulțumirea unor clienți.

Aceste reglementări sunt printre cele mai stricte introduse recent în domeniul sănătății publice, fiind parte a unui efort mai amplu de reducere a consumului de produse nesănătoase și de promovare a unui stil de viață mai echilibrat în societatea britanică.

Sursa: Sky News

