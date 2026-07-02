Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), cele 106 cazuri confirmate au fost înregistrate în 14 state europene. Majoritatea persoanelor infectate sunt copii și tineri, iar cel puțin 49 au avut nevoie de spitalizare, scrie Euronews.

„Produsele de tip tăiței instant aromați reprezintă cea mai probabilă sursă a unui focar aflat încă în desfășurare în mai multe țări, existând dovezi care leagă cazurile de produse aparținând aceluiași brand”, au transmis cele două agenții.

Unde au fost raportate cazuri

Cazuri de îmbolnăvire au fost raportate în Austria, Marea Britanie, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Polonia și Suedia.

Autoritățile au precizat că măsurile deja adoptate, inclusiv retragerea și rechemarea produselor de pe piață în mai multe țări, „reduc semnificativ probabilitatea” apariției unor noi îmbolnăviri asociate acestui focar.

Anchetele epidemiologice au arătat că îmbolnăvirile raportate în Danemarca, Estonia, Germania, Letonia și Lituania sunt asociate consumului de tăiței instant aromați proveniți de la același brand.

Ce transmit autoritățile

EFSA și ECDC nu au precizat numele mărcii, însă au menționat că îmbolnăvirile cauzate de bacteria Salmonella Stanley, precum și de alte tulpini de Salmonella, sunt legate de un producător din Ucraina.

Compania Reeva Foods a transmis săptămâna trecută că a fost informată despre o „presupusă detectare” a bacteriei Salmonella Stanley într-un lot de tăiței instant comercializați pe piața baltică și fabricați de Euro Food Service, producător ucrainean al produselor Reeva.

Compania a anunțat că a declanșat o investigație internă și a retras loturile vizate de pe piață. Totodată, susține că a implementat măsuri suplimentare, inclusiv testări efectuate de laboratoare independente, audituri de conformitate, monitorizarea mediului de producție și alte măsuri preventive.

„Siguranța consumatorilor noștri este prioritatea noastră principală”, a transmis Reeva Foods, precizând că cooperează cu autoritățile.

Salmoneloza se manifestă, de regulă, prin diaree, febră, dureri abdominale, greață și vărsături, simptome care durează câteva zile.

Majoritatea persoanelor infectate se recuperează în decurs de o săptămână, însă infecția poate avea forme severe în cazul copiilor mici, al vârstnicilor și al persoanelor cu sistemul imunitar slăbit.