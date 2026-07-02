Mirosul care răzbătea din vehicul i-a făcut pe oamenii care vin în zona de promenadă să alerteze autoritățile. Trupul găsit în dubă ar fi al unui bărbat care își făcuse culcușul în autovehicul. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Grozăvia a fost descoperită în parcarea de lângă Parcul Pantelimon, la câțiva pași de stația de metrou cu același nume – o zonă intens circulată. Martorii spun că polițiștii ar fi fost alertați de oamenii care au sesizat mirosul greu mai multe zile la rând.

Trecători: „Doi băieți au sunat. Mai devreme am trecut pe aici cu ATV-ul și nu știu cum au descoperit.” (...)

„De câteva zile frecventăm zona asta și tot mirosea un miros înțepător. De vreo săptămână tot mirosea, și astăzi să aflu că e de fapt un om mort într-o dubă.”

Corespondent PROTV: „Oamenii legii au securizat zona pentru a nu compromite locul faptei. Martorii spun că autoutilitara apărută cu câteva zile în urmă era locuită de un bărbat al cărui corp a fost găsit într-o stare avansată de descompunere.”

„Era un domn în vârstă. Trăia acolo, l-a găsit cineva mort și a sunat pompierii. De câteva zile era acolo, cel puțin. Și acum, dacă te duci, miroase” spune altcineva.

Corespondent PROTV: „La scurtă vreme după descoperirea macabră, la fața locului au ajuns ofițerii criminaliști pentru a stabili identitatea victimei.”

Trecători: „Am auzit că avea în jur de 50 de ani. Credem că s-a intoxicat cu gaz.”

Omul folosea duba pe post de locuință, spun martorii: „De când a venit duba, nu s-a mai mișcat. Este de ceva timp – o săptămână, cred.”

La fața locului au fost chemați și cei de la Serviciul de Medicină Legală pentru a ridica trupul victimei. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care a murit bărbatul.