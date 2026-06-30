Potrivit sursei citate, în zona judeţului avertizat, în localităţile Sovata şi Eremitu, se vor semnala: grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70 - 90 km/h), averse torenţiale (25 - 35 l/mp) şi frecvente descărcări electrice.
Cod roșu de vreme severă a fost emis și pentru județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Cernești, Coroieni, în intervalul 15:46 - 16:30. Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70...90 km/h), averse torențiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice.