Tabloul „La Blouse Roumaine” ajunge pentru prima dată în România. Opera lui Henri Matisse va fi expusă cu securitate maximă

Cea mai valoroasă pictură expusă vreodată în România va ajunge la Muzeul Național de Artă. „La Blouse Roumaine”, semnată de Henri Matisse, evaluată la 50 de milioane de euro, vine, în premieră la noi, în condiții extraordinare de securitate.

Faimosul tablou va face parte din expoziția care urmărește ia românească în artă.

„La Blouse Roumaine” părăsește pentru prima dată Franța și vine în România, în contextul în care Centrul Pompidou, instituția care deține lucrarea, se află în renovare. Pictura, considerată cea mai valoroasă lucrare de artă care a ajuns vreodată la noi, va fi livrată duminică.

Muzeul asigură securitate maximă pentru Matisse

Corespondent PROTV: „Pictura lui Henri Matisse va fi expusă chiar în această sală, aflată în centrul muzeului. Pentru a ajunge aici, vizitatorii trebuie să treacă prin mai multe încăperi, coridoare și uși de acces, gândite ca un traseu de protecție. În jurul lucrării va fi amenajat un perimetru special, securizat cu senzori și bariere cu infraroșu. Pentru această expoziție, muzeul a modernizat complet sistemele de supraveghere: camere noi, de ultimă generație, și pază umană 24 de ore din 24, la care se adaugă și paza asigurată de Jandarmerie. Lucrarea este evaluată la 50 de milioane de euro și este asigurată în consecință, iar transportul va fi făcut sub escortă și în condiții speciale.”

După jaful de la Luvru, conducerea muzeului a luat măsuri de siguranță fără precedent.

Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României: „Pericolul furtului a devenit dintr-odată extrem de prezent pentru foarte multă lume din domeniul muzeal, așa că în acest întreg climat de suspiciune și de crispare, a expune o lucrare atât de valoroasă, evident că ne-a creat și nouă nevoi de securitate.”

„La Blouse Roumaine” inspiră modă și artă contemporană

Pictată în 1940, „La Blouse Roumaine” este o lucrare inspirată de ia românească și a influențat, de-a lungul timpului, case de modă celebre, dar și numeroși fotografi și artiști contemporani.

Tabloul face parte din expoziția despre reprezentarea portului popular în artă, care reunește peste 320 de piese, de la pictură și sculptură, până la fotografie, film, gravură sau pagini rare din jurnalele Reginei Maria.

Valoarea totală a expoziției este estimată la peste 100 de milioane de euro. Pe lângă tabloul lui Henri Matisse, vizitatorii vor vedea lucrări semnate de Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, Nicolae Grigorescu și Camil Ressu.

Expoziția va fi deschisă între 21 noiembrie și 8 februarie, iar biletul de intrare costă 60 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













