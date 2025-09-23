Studenții din Iași și-au unit forțele. Au început să renoveze căminele în schimbul a o lună de cazare gratuită

Stiri Diverse
23-09-2025 | 08:01
Studenții se pregătesc de începerea facultății, iar în cămine este forfotă. La Iași, peste 100 de tineri de la Universitatea Tehnică s-au înarmat cu trafaleți și renovează camerele colegilor. Ca răsplată, primesc o lună de cazare gratuită.

Mariana Apostoaie

135 de studenți s-au apucat de zugrăvit în cel mai mare campus din Iași, cu gândul să facă locul mai primitor pentru colegii lor.

Adrian Baciu, președinte de cămin, student:Am dat a treia mână de var și de acum ne apucăm de curățenie și continuăm cu celelalte camere. Îmi ajut colegii și, în principal, pe cei de anul I, care urmează să se cazeze.”

Fată: „Să șterg varul care cade pe jos. Ne înțelegem foarte bine.”

Renovarea a devenit o tradiție între studenți

Pentru unii, această renovare a devenit o tradiție.

Băiat:Îmi ajut colegii. Apar noi prietenii, noi conexiuni.”

Universitatea asigură toate materialele necesare. Mâna de lucru este plătită cu o lună de cazare în campus.

Bogdan Istrati, prorector UTI:Desfășurăm o acțiune de igienizare în campus, astfel încât să avem locurile de intrare, părțile centrale ale căminelor cât mai curate și cât mai frumoase și primitoare pentru ei.”

Universitatea Tehnică din Iași are 11 cămine, în care vor fi cazați aproape 6.500 de studenți.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-09-2025 07:57

Un tată își plătește fiica cu 65 de euro ca să îi trimită zilnic mesaje cât timp este la facultate, în China

Un tată din China este atât de îngrijorat de siguranța fiicei sale cât timp aceasta se află la universitate, încât i-a oferit bani pentru a-i trimite zilnic mesaje.

„Era un copil obişnuit”. Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk

La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan.  

Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate

Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați pentru că sunt tot mai puțini absolvenți de liceu.

Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Nicuşor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi plafonarea preţurilor la produsele de bază şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

