Studenții din Iași și-au unit forțele. Au început să renoveze căminele în schimbul a o lună de cazare gratuită

Studenții se pregătesc de începerea facultății, iar în cămine este forfotă. La Iași, peste 100 de tineri de la Universitatea Tehnică s-au înarmat cu trafaleți și renovează camerele colegilor. Ca răsplată, primesc o lună de cazare gratuită.

135 de studenți s-au apucat de zugrăvit în cel mai mare campus din Iași, cu gândul să facă locul mai primitor pentru colegii lor.

Adrian Baciu, președinte de cămin, student: „Am dat a treia mână de var și de acum ne apucăm de curățenie și continuăm cu celelalte camere. Îmi ajut colegii și, în principal, pe cei de anul I, care urmează să se cazeze.”

Fată: „Să șterg varul care cade pe jos. Ne înțelegem foarte bine.”

Renovarea a devenit o tradiție între studenți

Pentru unii, această renovare a devenit o tradiție.

Băiat: „Îmi ajut colegii. Apar noi prietenii, noi conexiuni.”

Universitatea asigură toate materialele necesare. Mâna de lucru este plătită cu o lună de cazare în campus.

Bogdan Istrati, prorector UTI: „Desfășurăm o acțiune de igienizare în campus, astfel încât să avem locurile de intrare, părțile centrale ale căminelor cât mai curate și cât mai frumoase și primitoare pentru ei.”

Universitatea Tehnică din Iași are 11 cămine, în care vor fi cazați aproape 6.500 de studenți.

