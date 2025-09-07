Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate

07-09-2025 | 08:26
oameni pe strada
Shutterstock

Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați pentru că sunt tot mai puțini absolvenți de liceu.

Printre cei înscriși se numără și tineri la a doua facultate sau cei care n-au prins locul dorit în vară și își încearcă acum norocul.

Tinerii își amână studiile

După bacalaureat, Sara plănuia să stea un an acasă și să se pregătească pentru Academia de Poliție. A aflat însă că mai sunt locuri fără taxă la Facultatea de Drept din Timișoara, așa că s-a înscris.

Sara Stanciu, candidată: „Pentru psiholog judiciar. E combinație și din drept, și din psihologie.”

Monica este studentă la Chimie Medicală, dar a decis să încerce și la Comunicare și Relații Publice.

Monica Munteanu, candidată: „Deocamdată sper doar să o termin. Și să îmi aducă viața de student cât mai multe experiențe.”

La Universitatea de Vest din Timișoara sunt disponibile aproape 500 de locuri la buget. Toamna aduce inclusiv specializări noi.

Irina Macsinga, prorector Universitatea de Vest Timișoara: „Design ambiental, design de obiect și creație digitală, și sperăm să avem candidați interesați pentru că sunt de viitor.”

Cu 20% mai puțin absolevenți de BAC

Și cea mai mare universitate din Moldova, „Alexandru Ioan Cuza”, se pregătește pentru examenele de toamnă, cu peste 400 de locuri finanțate de stat și aproape 2.500 la taxă. Totuși, în ciuda ofertelor, numărul de candidați nu mai este la fel de mare ca în anii trecuți.

Fenomenul este complex și ține de schimbările din societate. Pe lângă faptul că avem mai puțini absolvenți de Bacalaureat, unii decid să se angajeze imediat ce termină liceul. Iar alții, pe care părinții îi pot susține, decid să mai amâne studiile și cariera și să călătorească.

Laura Irimieș, purtător de cuvânt UBB Cluj-Napoca: „În acest an am și avut mai multe locuri decât în anii trecuți în prima sesiune de admitere, iar numărul absolvenților de liceu cu Bacalaureat care s-au putut înscrie la facultate a fost ceva mai mic.”

Liviu Maha, rector UAIC Iași: „Există mulți candidați care fie se hotărăsc mai târziu, fie nu au intrat unde au dorit în luna iulie. Sunt candidați care au absolvit Bacalaureatul în sesiunea din toamnă.”

Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnică Timișoara: „Avem locuri libere la buget la facultăți la care tradițional nu aveam, de exemplu, Automatică și Calculatoare, la Arhitectură.”

Anul acesta, potrivit Ministerului Educației, numărul absolvenților de liceu a fost cu 20% mai mic decât anul trecut.

Reporteri: Daniel Preda, Cristian Axinte, Mariana Apostoaie, Vasile Iftode, Alexia Enescu, Laurențiu Antohe

bacalaureat, studenti, universitate,

Dată publicare: 07-09-2025 08:26

