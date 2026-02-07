Şi duminică sunt restricţii, pe domeniul schiabil din Poiana Braşov.

Turiştii aflaţi în acest weekend în Poiana Braşov nu vor putea schia pe toate pârtiile din staţiune, întrucât aceasta este gazda unor competiţii de schi alpin.

Sâmbătă, la ora 9:00 pe pârtia Lupului inferior se desfăşoară Winter Corporate Games, această pârtie fiind închisă în totalitate.

De asemenea, pârtia Drumul Roşu, de la cabana Postăvarul până în platoul Ruia, este locul unde se desfăşoară Cupa Active Ski, concurs de schi alpin pentru copii. În acest context, jumătate din lăţimea acestui tronson de pârtie va fi amenajată pentru concurs.

Competiţia ,,BE FAST&FIXED ECTOPIC WINTER RACE” are loc tot sâmbătă, pe pârtia Doamnei, unde tronsonul de sub cabana Salvamont şi Pietrele Doamnei, pe o lăţime de 6 metri, este zona amenajată zona de concurs.

De asemenea, jumătate din lăţimea pârtiei Lupului Superior - Înclinatul Postavaru’, de la staţia superioară a telegondolei pana sub Cabana Postavaru’, nu este deschisă turiştilor, pe acest tronson având loc concursul STSCHI, ediţia a III-a.

Pe pârtia Drumul Roşu, după închiderea programului telegondolei, se desfăşoară Red Bull Homerun, competiţie care constă într-o probă de Chinese Downhill - coborâre în grup pentru practicanţii de schi şi snowboard.

Duminică, 8 februarie, la Poiana Braţov este programată Cupa ProX la schi alpin, concurs de schi alpin pentru copii cu vârste cuprinse între 4 şi 11 ani.

Competiţia se va desfăşura pe pârtia Drumul Roşu, de la cabana Postăvarul până în platoul Ruia, jumătate din lăţimea acestui tronson de pârtie urmând a fi amenajată pentru acest concurs.

„Pentru a evita evenimentele nedorite, vă rugăm să manifestaţi înţelegere şi prudenţă, să schiaţi cu viteză redusă, deoarece culoarul de concurs îngustează pârtia în aceste zone, şi să nu intraţi sub nicio o formă în traseul amenajat”, este mesajul transmis către turişti de Primăria Braşov.