Corespondent PRO TV: „Vineri a nins la Buscat, stratul de zăpadă este proaspăt, iar condițiile sunt foarte bune pentru schi. Suntem la doar 50 de kilometri de Cluj-Napoca, așa că mulți dintre cei cu care am vorbit ne spuneau că este și o variantă rapidă pentru un weekend la munte.

Cei mai entuziasmați sunt cei mici. Pe mulți dintre ei i-am văzut la primele lecții de schi, în zona pentru începători, alături de instructori. Iar la baza pârtiei părinții urmăresc fiecare coborâre.

Administratorii domeniului schiabil ne-au spus că s-au pregătit pentru următoarea săptămână când aici se așteaptă mii de turiști”.