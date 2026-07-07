Investiția în acest eveniment ajunge la 20 de milioane de euro, dar au de câștigat alte patru stațiuni din jur.

Playboi Carti, Yeat, Future, Tyla sau Quavo vin anul acesta la „Beach, Please!”.

Corespondent PRO TV: „100 de TIR-uri au fost necesare să aducă schelele pentru scena principală. Vorbim despre o construcție de 1.000 de tone. Are peste 1.100 de mp de ecrane led și are desenate mesaje din cultura hip hop.”

Selly, organizatorul festivalului „Beach, Please!”: „Am dublat numărul de turiști străini, mulțumită lui Playboy Carti, care este un artist foarte foarte mare și celorlalți artiști avem 30.000 de cetățeni străini. Locul 1 este Bulgaria, locul 2 este Regatul Unit”.

1.000 de agenți de pază vor patrula în cadrul festivalului. Organizatorii spun că au toleranță zero față de consumul de substanțe interzise. În zonă sunt două spitale mobile și un sistem complex de monitorizare video cu peste 150 de camere de supraveghere. Peste 200 de polițiști vor fi si ei prezenți.

Andreea Ambroze – purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Polițiști Antidrog, cu siguranță vom avea și polițiști din cadrul BCCO Constanța, prezenți pe tot litoralul românesc inclusiv la festival”.

În Costinești, locurile de cazare sunt epuizate de o lună. Stațiunea are oficial 60.000 de camere în hoteluri și pensiuni. Mulți tineri s-au cazat însă și în localitățile din apropiere. În Tuzla, 23 august, Eforie și Mangalia, efectul domino aduce în 5 zile încasări cât într-o lună de vară.

Reporter: Se găsește greu cazare în Costinești?

Tânăr: Chiar da și este foarte scumpă. Ajunge pe la 8.000, 9.000 de lei.

Reporter: Voi unde ați găsit cazare?

Tânăr: În Olimp. Am plătit undeva la 4.000 de lei.

Gabriela Bălașa, administrator vilă: „Un studio este 1.500 de lei pe noapte și înainte, în afara festivalului, este de 500 de lei pe noapte.”

Reporter: Cu cât ați crescut prețurile în această perioadă?

Boiu Constantin, administrator vilă: Cu 20, 30% din pricina festivalului. Ne ajută foarte mult.

Supermarketurile din zonă au și acestea de câștigat.