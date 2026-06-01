Când are loc solstițiul de vară 2026. Ziua cea mai lungă din an și semnificațiile pe care puțini le știu

Când are loc solstițiul de vară în 2026

Solstițiul de vară din 2026 va avea loc pe 21 iunie, la ora 11:24, ora României, după cum scrie Arso-urseanu.ro. Acest moment marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică și aduce cea mai lungă zi din întregul an. În această zi, Soarele urcă cel mai sus pe cer la amiază, iar lumina naturală durează mai mult decât în orice altă perioadă a anului. În România, ziua depășește 15 ore de lumină, iar noaptea devine cea mai scurtă din an.

După solstițiu, zilele încep încet să se scurteze, chiar dacă temperaturile de vară continuă să crească în următoarele luni. Fenomenul are loc în același moment peste tot în lume, însă ora diferă de la o țară la alta, în funcție de fusul orar. De-a lungul timpului, solstițiul de vară a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În mai multe culturi europene, această perioadă era văzută ca un simbol al luminii, al fertilității și al naturii aflate la apogeu.

Ce este solstițiul de vară și cum se produce

Solstițiul de vară este fenomenul astronomic care marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică. El are loc în fiecare an în jurul datei de 20 sau 21 iunie și reprezintă momentul în care partea de nord a Pământului primește cea mai multă lumină de la Soare.

Totul se întâmplă din cauza felului în care este înclinat Pământul. Planeta noastră nu se rotește perfect drept în jurul Soarelui, ci este ușor înclinată, cu aproximativ 23,5 grade. Această înclinare este motivul pentru care există anotimpurile. În perioada solstițiului de vară, emisfera nordică este orientată cel mai mult spre Soare. Din această cauză, razele soarelui ajung mai direct pe această parte a planetei, iar ziua devine foarte lungă.

Soarele răsare mai devreme și apune mai târziu decât în orice altă zi din an. La prânz, el se află și la cea mai mare înălțime pe cer. În România și în multe alte țări europene, oamenii au parte de peste 15 ore de lumină naturală. Chiar dacă mulți asociază solstițiul cu cele mai mari călduri, cele mai fierbinți zile nu apar exact atunci. Pământul, mările și oceanele continuă să păstreze și să acumuleze căldură și după acest moment, motiv pentru care iulie și august sunt de obicei mai calde.

Fenomenul are loc simultan pe tot globul, însă efectele sunt diferite în funcție de emisferă. În timp ce în emisfera nordică începe vara astronomică, în emisfera sudică începe iarna astronomică și are loc cea mai scurtă zi din an. Pe vremuri, solstițiul de vară era foarte important. Mulți urmăreau poziția Soarelui pentru agricultură, pentru măsurarea timpului și pentru organizarea vieții de zi cu zi.

De ce este solstițiul cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară este considerat cea mai lungă zi din an pentru că atunci emisfera nordică este orientată cel mai mult spre Soare. Din această cauză, lumina rămâne mai multe ore deasupra orizontului, iar ziua durează mai mult decât în orice alt moment al anului. În această perioadă, Soarele răsare foarte devreme și apune foarte târziu. Astfel, oamenii au parte de multe ore de lumină naturală și de cea mai scurtă noapte din an.

Totul are legătură cu felul în care este înclinat Pământul. Planeta noastră nu se rotește perfect drept în jurul Soarelui, ci este ușor înclinată. Din cauza acestei înclinări apar anotimpurile și diferențele dintre durata zilei și a nopții. În ziua solstițiului, Soarele ajunge și la cea mai mare înălțime pe cer, la amiază. Lumina este mai puternică, iar umbrele sunt mai scurte decât de obicei. În țările din nordul Europei, fenomenul este și mai spectaculos. În unele regiuni, Soarele apune foarte puțin sau chiar deloc timp de 24 de ore.

Mulți oameni cred că aceasta este și cea mai călduroasă zi a anului, însă temperaturile cele mai mari apar de obicei mai târziu, în iulie sau august. Asta se întâmplă pentru că pământul, aerul și oceanele continuă să păstreze și să acumuleze căldură și după solstițiu. De-a lungul timpului, oamenii au considerat această zi una specială. Multe civilizații vechi urmăreau atent poziția Soarelui și organizau sărbători dedicate luminii, naturii și fertilității.