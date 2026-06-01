Când are loc solstițiul de vară 2026. Ziua cea mai lungă din an și semnificațiile pe care puțini le știu

Când are loc solstițiul de vară în 2026
Solstițiul de vară din 2026 va avea loc pe 21 iunie, la ora 11:24, ora României, după cum scrie Arso-urseanu.ro. Acest moment marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică și aduce cea mai lungă zi din întregul an. În această zi, Soarele urcă cel mai sus pe cer la amiază, iar lumina naturală durează mai mult decât în orice altă perioadă a anului. În România, ziua depășește 15 ore de lumină, iar noaptea devine cea mai scurtă din an.
După solstițiu, zilele încep încet să se scurteze, chiar dacă temperaturile de vară continuă să crească în următoarele luni. Fenomenul are loc în același moment peste tot în lume, însă ora diferă de la o țară la alta, în funcție de fusul orar. De-a lungul timpului, solstițiul de vară a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În mai multe culturi europene, această perioadă era văzută ca un simbol al luminii, al fertilității și al naturii aflate la apogeu.
Ce este solstițiul de vară și cum se produce
Solstițiul de vară este fenomenul astronomic care marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică. El are loc în fiecare an în jurul datei de 20 sau 21 iunie și reprezintă momentul în care partea de nord a Pământului primește cea mai multă lumină de la Soare.
Totul se întâmplă din cauza felului în care este înclinat Pământul. Planeta noastră nu se rotește perfect drept în jurul Soarelui, ci este ușor înclinată, cu aproximativ 23,5 grade. Această înclinare este motivul pentru care există anotimpurile. În perioada solstițiului de vară, emisfera nordică este orientată cel mai mult spre Soare. Din această cauză, razele soarelui ajung mai direct pe această parte a planetei, iar ziua devine foarte lungă.
Soarele răsare mai devreme și apune mai târziu decât în orice altă zi din an. La prânz, el se află și la cea mai mare înălțime pe cer. În România și în multe alte țări europene, oamenii au parte de peste 15 ore de lumină naturală. Chiar dacă mulți asociază solstițiul cu cele mai mari călduri, cele mai fierbinți zile nu apar exact atunci. Pământul, mările și oceanele continuă să păstreze și să acumuleze căldură și după acest moment, motiv pentru care iulie și august sunt de obicei mai calde.
Fenomenul are loc simultan pe tot globul, însă efectele sunt diferite în funcție de emisferă. În timp ce în emisfera nordică începe vara astronomică, în emisfera sudică începe iarna astronomică și are loc cea mai scurtă zi din an. Pe vremuri, solstițiul de vară era foarte important. Mulți urmăreau poziția Soarelui pentru agricultură, pentru măsurarea timpului și pentru organizarea vieții de zi cu zi.
De ce este solstițiul cea mai lungă zi din an
Solstițiul de vară este considerat cea mai lungă zi din an pentru că atunci emisfera nordică este orientată cel mai mult spre Soare. Din această cauză, lumina rămâne mai multe ore deasupra orizontului, iar ziua durează mai mult decât în orice alt moment al anului. În această perioadă, Soarele răsare foarte devreme și apune foarte târziu. Astfel, oamenii au parte de multe ore de lumină naturală și de cea mai scurtă noapte din an.
Totul are legătură cu felul în care este înclinat Pământul. Planeta noastră nu se rotește perfect drept în jurul Soarelui, ci este ușor înclinată. Din cauza acestei înclinări apar anotimpurile și diferențele dintre durata zilei și a nopții. În ziua solstițiului, Soarele ajunge și la cea mai mare înălțime pe cer, la amiază. Lumina este mai puternică, iar umbrele sunt mai scurte decât de obicei. În țările din nordul Europei, fenomenul este și mai spectaculos. În unele regiuni, Soarele apune foarte puțin sau chiar deloc timp de 24 de ore.
Mulți oameni cred că aceasta este și cea mai călduroasă zi a anului, însă temperaturile cele mai mari apar de obicei mai târziu, în iulie sau august. Asta se întâmplă pentru că pământul, aerul și oceanele continuă să păstreze și să acumuleze căldură și după solstițiu. De-a lungul timpului, oamenii au considerat această zi una specială. Multe civilizații vechi urmăreau atent poziția Soarelui și organizau sărbători dedicate luminii, naturii și fertilității.
Ce se întâmplă cu durata zilei după solstițiu
După solstițiul de vară, zilele încep încet să se scurteze. Schimbarea este foarte mică la început și aproape că nu poate fi observată de la o zi la alta, însă după 21 iunie fiecare zi devine puțin mai scurtă decât cea anterioară. În același timp, nopțile încep să devină treptat mai lungi. Acest lucru se întâmplă deoarece Pământul își continuă mișcarea în jurul Soarelui, iar emisfera nordică nu mai este orientată la fel de direct către lumină.
În primele săptămâni după solstițiu, serile rămân încă luminoase și foarte lungi. Din acest motiv, mulți oameni nici nu observă că durata zilei începe să scadă. Vara pare abia la început, mai ales că temperaturile continuă să crească. Pe măsură ce trece timpul, schimbările devin mai evidente, scrie Timeanddate.com.
Soarele începe să apună mai devreme, iar diminețile devin treptat mai răcoroase și mai întunecate. Acest proces continuă până la echinocțiul de toamnă, când ziua și noaptea ajung aproape egale. Chiar dacă zilele se scurtează după solstițiu, vara continuă încă multe săptămâni. Căldura acumulată în sol, aer și ape menține temperaturile ridicate, motiv pentru care lunile iulie și august sunt de obicei cele mai fierbinți din an.
Legătura dintre solstițiu și anotimpul verii
Solstițiul de vară marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică. Este momentul în care Soarele ajunge cel mai sus pe cer la amiază, iar ziua devine cea mai lungă din întregul an. Totul are legătură cu poziția Pământului față de Soare. Planeta noastră este ușor înclinată, iar în perioada solstițiului partea de nord a Pământului este orientată cel mai mult către lumină. Din această cauză, razele soarelui ajung mai direct și încălzesc mai bine suprafața planetei.
Acesta este motivul pentru care vara începe odată cu solstițiul. Zilele sunt foarte lungi, lumina naturală durează mai mult, iar energia primită de la Soare este la nivel maxim. Chiar dacă după 21 iunie zilele încep încet să se scurteze, temperaturile continuă să crească o perioadă. Pământul, aerul și oceanele păstrează căldura acumulată, iar lunile iulie și august devin de obicei cele mai fierbinți din an.
Tradiții și obiceiuri legate de solstițiul de vară
Solstițiul de vară a fost sărbătorit din cele mai vechi timpuri în multe părți ale lumii. Oamenii considerau această zi una specială și organizau diferite ritualuri pentru noroc, sănătate și protecție. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri era aprinderea focurilor ritualice. În multe țări europene, oamenii făceau focuri mari în noaptea solstițiului și credeau că acestea alungă răul și aduc belșug. În unele locuri, oamenii săreau peste flăcări pentru a avea sănătate și noroc tot anul.
În România, perioada solstițiului este legată de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie. În tradiția populară, sânzienele sunt considerate zâne bune ale naturii și ale câmpurilor înflorite. Fetele împleteau coronițe din flori de sânziene și le purtau pentru dragoste și noroc. Unele le aruncau pe casă pentru a afla dacă se vor mărita curând. Existau și credințe potrivit cărora natura are puteri speciale în această noapte.
Și în alte țări există sărbători asemănătoare. În Suedia, de exemplu, oamenii celebrează Midsommar, una dintre cele mai importante sărbători ale verii. Familiile și prietenii se adună în aer liber, dansează, cântă și petrec până târziu, profitând de zilele foarte lungi. Pentru comunitățile vechi, solstițiul avea și o mare importanță pentru agricultură. Oamenii urmăreau atent poziția Soarelui pentru a înțelege schimbările naturii și pentru a ști când este momentul potrivit pentru muncile câmpului.
Curiozități despre solstițiul de vară
· Solstițiul de vară aduce cea mai lungă zi din an în emisfera nordică. În România, ziua poate avea peste 15 ore de lumină naturală.
· Denumirea „solstițiu” vine din limba latină și înseamnă „Soarele stă”. Oamenii din vechime observaseră că Soarele pare să își încetinească mișcarea pe cer în această perioadă.
· Solstițiul nu ține o zi întreagă. El este, de fapt, un moment astronomic exact, calculat până la minut și secundă.
· În apropierea Cercului Polar de Nord există locuri unde Soarele nu apune deloc în timpul solstițiului. Fenomenul este cunoscut drept „soarele de la miezul nopții”.
· În timp ce în emisfera nordică începe vara astronomică, în emisfera sudică începe iarna astronomică.
· Solstițiul de vară are loc în fiecare an între 20 și 22 iunie, în funcție de poziția exactă a Pământului în jurul Soarelui.
· Monumente vechi precum Stonehenge sau Sarmizegetusa Regia au fost construite în legătură cu poziția Soarelui la solstițiu.
· Civilizațiile antice urmăreau solstițiul pentru agricultură și pentru stabilirea anotimpurilor.
· În multe culturi, această perioadă era considerată una magică, legată de fertilitate, lumină și puterea naturii.
· Chiar dacă după solstițiu zilele încep să se scurteze, vara și temperaturile ridicate continuă încă multe săptămâni.
· În apropierea Ecuatorului, diferențele dintre durata zilei și a nopții sunt foarte mici pe parcursul anului, așa că efectul solstițiului este mai greu de observat.
· În trecut, unele popoare considerau solstițiul mijlocul verii, nu începutul ei.
Diferențe între solstițiul de vară și cel de iarnă
Solstițiul de vară și solstițiul de iarnă sunt cele două momente importante ale anului în care durata zilei și a nopții ajunge la extreme. Ambele apar din cauza înclinării Pământului, însă efectele lor sunt complet diferite. Solstițiul de vară are loc în jurul datei de 21 iunie și aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an în emisfera nordică. Atunci, Soarele urcă cel mai sus pe cer, iar lumina naturală durează cel mai mult. Acest moment marchează începutul verii astronomice.
În schimb, solstițiul de iarnă apare în jurul datei de 21 sau 22 decembrie și aduce cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. În această perioadă, Soarele rămâne mai puțin timp pe cer și oferă mai puțină lumină și căldură. Acesta este începutul iernii astronomice. O altă diferență importantă este legată de temperaturi și atmosferă. Vara, zilele sunt lungi și luminoase, iar temperaturile cresc treptat. Iarna, lumina naturală este redusă, iar nopțile sunt mai lungi și mai reci.
Și simbolurile asociate celor două momente sunt diferite. Solstițiul de vară era văzut ca un simbol al vieții, al energiei și al naturii aflate la apogeu. În schimb, solstițiul de iarnă era legat de întuneric, odihna naturii și revenirea treptată a luminii. Din acest motiv, multe popoare au creat sărbători și tradiții diferite pentru ambele momente astronomice.