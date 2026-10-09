De-a lungul istoriei, această metodă a fost apreciată nu doar pentru capacitatea de a intensifica aroma ingredientelor, ci și pentru faptul că îmbunătățește textura alimentelor și contribuie la păstrarea nutrienților esențiali.

Ce este slow cooking

Gătirea lentă este o metodă culinară prin care alimentele sunt preparate la temperatură scăzută, pe o perioadă lungă de timp, pentru a obține preparate fragede și pline de savoare. Aparatele de gătit lent folosesc umiditatea naturală a alimentelor pentru a le găti, iar capacul reține aburul și împiedică evaporarea, astfel încât mâncarea rămâne fragedă și suculentă.

Acest proces permite transformarea bucăților mai tari de carne în preparate atât de fragede încât aproape se topesc în gură. Gătirea lentă se face, de obicei, într-un aparat special pentru acest tip de preparare, dar pot fi folosite și anumite funcții ale cuptorului sau vase speciale pe aragaz pentru a obține rezultate similare.

Cum funcționează gătitul lent

Gătirea lentă poate fi făcută într-un aparat de gătit lent, la cuptor sau pe aragaz. Gătirea lentă la cuptor presupune prepararea alimentelor la aproximativ 165°C, în vase acoperite, precum oalele din fontă, în timp ce gătirea lentă pe aragaz presupune fierberea la foc mic, într-o oală acoperită. Aceste metode sunt utile dacă nu ai un aparat de gătit lent.

Un aparat de gătit lent folosește o temperatură constantă și scăzută pentru a prepara mâncarea timp de câteva ore, fiind potrivit pentru gătirea fără supraveghere permanentă. Trebuie doar să adaugi ingredientele și să setezi timpul și temperatura. Este recomandat să eviți ridicarea capacului în timpul gătirii, pentru a păstra cât mai multă umezeală în interior.

Gătirea lentă la cuptor, timp de mai multe ore și la temperaturi de aproximativ 165°C, folosește principiul gătirii lente la temperatură scăzută. Prepararea alimentelor într-o oală din fontă este potrivită pentru acest tip de gătire, deoarece fonta păstrează căldura, reține umezeala și contribuie la dezvoltarea unor arome mai intense.

Există și alte metode prin care poți găti lent fără un aparat special, precum gătirea confit sau sous-vide.

Gătirea lentă pe aragaz presupune fierberea la foc mic, pentru o perioadă mai lungă, pentru a obține un rezultat similar celui oferit de un aparat tradițional de gătit lent. Această metodă îți permite să supraveghezi preparatul și să ajustezi temperatura atunci când este necesar, astfel încât fierberea să rămână controlată.

Ce alimente pot fi gătite prin slow cooking

Poți găti orice tip de carne sau tocănițe ori mâncăruri prin metoda slow cooking. Poți face inclusiv supă sau ciorbă ori fripturi fragede.

Decongelează carnea sau legumele înainte de a le tăia, dacă rețeta presupune acest lucru. Taie ingredientele în bucăți de dimensiuni cât mai apropiate pentru a se găti uniform. Legumele cu o densitate similară, precum morcovii și cartofii, ar trebui tăiate în bucăți de dimensiuni asemănătoare.

Rumenește carnea într-o tigaie înainte de a o găti lent și adaugă ingrediente aromatice, precum ierburile proaspete, pentru a intensifica aroma preparatului. Deoarece gătirea durează mai mult, poate fi necesară o cantitate mai mare de ierburi aromatice.

Așază mai întâi carnea și legumele în vas, apoi adaugă lichidele, precum supa sau fondul de carne.

Alege setarea de temperatură potrivită pentru rețetă sau pentru ingredientele folosite. Dacă gătești la cuptor, o temperatură folosită frecvent pentru gătirea lentă este de aproximativ 165°C.

Dacă gătești pe aragaz, adu amestecul la punctul de fierbere, apoi redu temperatura și acoperă bine vasul cu un capac.

Care sunt beneficiile gătitului slow cooking

Gătirea lentă îți permite să prepari mâncăruri gustoase și suculente, în timp ce te ocupi de alte activități în bucătărie. Această metodă de gătire, care necesită puțină supraveghere, ajută la intensificarea aromelor naturale și la transformarea ingredientelor mai tari în preparate fragede și consistente, cu un efort minim de pregătire.

Aparatele de gătit lent tind, de asemenea, să consume mai puțină energie decât cuptoarele. Alegerea unui astfel de aparat în locul cuptorului te poate ajuta să prepari mâncăruri precum carnea de porc gătită lent și desfăcută în fâșii, menținând în același timp temperatura mai scăzută în locuință în lunile călduroase.

Cât durează gătirea alimentelor la temperatură scăzută

Gătirea la temperatură scăzută înseamnă, în general, prepararea alimentelor la 163°C sau mai puțin. La aceste temperaturi nu are loc rumenirea Maillard, astfel că aroma cărnii rămâne în mare parte cea naturală sau este nevoie să o asezonăm mai intens.

Acesta este unul dintre motivele pentru care preparatele din carne gătite la grătar sau afumate sunt atât de bine condimentate și pentru care fumul este folosit pentru a adăuga un plus de aromă. Din același motiv, preparatele gătite lent în lichid sunt făcute cu sosuri și lichide foarte aromate.

Printre metodele de gătire la temperatură scăzută se numără afumarea, prepararea la grătar, gătirea la abur, poșarea, gătirea sous-vide și gătirea lentă în lichid. Este posibil să observi că majoritatea acestor metode folosesc o cantitate mare de umezeală. Lichidul ajută la transferul căldurii și al aromelor către carne și împiedică apariția perioadelor în care temperatura internă a cărnii stagnează în timpul gătirii.

Slow cooking vs. gătitul clasic. Care sunt diferențele

Gătirea lentă dezvoltă arome mai intense și frăgezește carnea, în timp ce gătirea rapidă economisește timp în zilele aglomerate. Mulți oameni folosesc ambele metode, în funcție de preparat. Aparatele de gătit lent consumă mai puțină energie, în timp ce metodele tradiționale permit obținerea mai rapidă a mâncării.

Gătirea lentă permite aromelor să se combine și ajută la frăgezirea cărnii mai tari, rezultând un preparat fraged și suculent. Gătirea rapidă păstrează legumele mai crocante și permite prepararea mesei într-un timp scurt. Se spune adesea că mâncarea gătită lent are un gust mai intens, însă gătirea rapidă este mai potrivită atunci când nu ai mult timp la dispoziție.