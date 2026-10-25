Bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, sfecla roșie este apreciată și pentru efectele pe care le poate avea asupra circulației sângelui și rezistenței la efort.

Ce ingrediente sunt necesare pentru un shot de sfeclă roșie

Shotul de sfeclă roșie poate fi preparat acasă din câteva ingrediente simple, fără zahăr adăugat sau alte produse speciale. Sfecla are un gust ușor pământiu, care nu este pe placul tuturor, însă poate fi combinată cu mere, morcovi și puțin ghimbir. Astfel, obții o băutură cu un gust mai plăcut, ușor dulce și acrișor.

Pentru aproximativ 3-4 shoturi ai nevoie de:

· 1 sfeclă roșie mică, proaspătă și bine spălată;

· 1 măr mare, de preferat dulce;

· 1 morcov mediu, pentru un plus de dulceață naturală;

· 1-2 cm de ghimbir proaspăt, opțional;

· 2 lingurițe de suc de lămâie;

· 100-150 ml de apă rece, dacă folosești blenderul.

Ce trebuie să știi despre alegerea ingredientelor

Sfecla roșie poate fi folosită crudă, fără să fie nevoie să o fierbi înainte. Alege o sfeclă fermă, fără pete sau porțiuni moi, și spal-o foarte bine pentru a îndepărta urmele de pământ. Mărul și morcovul îndulcesc băutura în mod natural, iar ghimbirul îi oferă un gust ușor picant. Dacă preferi o aromă mai delicată, poți reduce cantitatea de ghimbir sau poți renunța complet la el. De asemenea, sucul de lămâie poate fi înlocuit cu puțin suc de portocală.

Pentru prepararea unui astfel de shot ai nevoie de aproximativ 10-15 minute. Poți folosi atât un blender obișnuit, cât și un storcător de fructe și legume, în funcție de aparatul pe care îl ai acasă.

Prepararea cu blenderul sau storcătorul

· Începe prin a spăla bine sfecla, mărul și morcovul. Curăță sfecla de coajă și taie-o în bucăți mici, apoi îndepărtează cotorul mărului. Taie morcovul și ghimbirul, astfel încât ingredientele să poată fi mărunțite cât mai ușor.

· Dacă folosești un storcător, introdu ingredientele pe rând în aparat, începând cu sfecla și continuând cu morcovul, mărul și ghimbirul. La final, adaugă sucul de lămâie și amestecă bine. Nu este nevoie să adaugi apă, deoarece storcătorul extrage direct sucul din fructe și legume.

· Dacă folosești un blender, pune ingredientele tăiate în vas, adaugă apa rece și mixează până obții un amestec fin. Pentru o băutură mai lichidă, poți strecura compoziția printr-o sită deasă. Dacă preferi să păstrezi fibrele, consumă amestecul fără să îl strecori, însă textura va fi mai apropiată de cea a unui smoothie.

Cum se consumă și se păstrează shotul de sfeclă

Toarnă băutura în pahare mici, de aproximativ 50-60 ml. Cantitatea obținută poate varia în funcție de mărimea ingredientelor și de metoda de preparare. Shotul poate fi consumat imediat după preparare. Dacă îți rămâne o cantitate mai mare, păstreaz-o într-un recipient curat, bine închis, la frigider, și consum-o în maximum 24 de ore.

Ce beneficii are sfecla roșie pentru organism

Sfecla roșie este o legumă bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, care poate aduce mai multe beneficii organismului. Conține folați, potasiu, fibre și substanțe naturale care contribuie la buna funcționare a corpului. În plus, are puține calorii și poate fi consumată în diferite forme, de la salate și supe până la sucuri sau shoturi preparate acasă, notează Eatingwell.com.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale sfeclei roșii este legat de sănătatea cardiovasculară. Aceasta conține nitrați naturali, pe care organismul îi transformă în oxid nitric, o substanță care ajută vasele de sânge să se relaxeze și permite sângelui să circule mai ușor. În acest fel, consumul de sfeclă poate contribui la scăderea ușoară a tensiunii arteriale, deși efectele diferă de la o persoană la alta.

Sfecla roșie conține betalaine, pigmenții naturali care îi oferă culoarea intensă și care au proprietăți antioxidante. Aceștia contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Unele cercetări sugerează și posibile efecte antiinflamatoare, însă sunt necesare mai multe studii pentru a confirma aceste beneficii.

Consumată întreagă, sfecla este și o sursă de fibre, care susțin digestia și tranzitul intestinal. În schimb, atunci când este transformată în suc și strecurată complet, o parte dintre fibre se pierde. Sfecla conține și folați, necesari pentru formarea normală a celulelor, precum și potasiu, care contribuie la funcționarea mușchilor și la reglarea tensiunii arteriale.

Sfecla roșie este tot mai apreciată pentru efectele pe care le poate avea asupra circulației sângelui și rezistenței la efort. Aceste beneficii sunt legate în principal de nitrații naturali din compoziția sa, care ajută organismul să producă oxid nitric. Această substanță relaxează vasele de sânge, îmbunătățește circulația și poate influența atât tensiunea arterială, cât și modul în care mușchii folosesc oxigenul.

Cercetările arată că sucul de sfeclă roșie poate reduce ușor tensiunea arterială, în special valoarea sistolică, adică prima cifră afișată de tensiometru. În unele studii, scăderea a fost de câțiva milimetri coloană de mercur, însă rezultatele au variat în funcție de cantitatea consumată și de starea de sănătate a participanților. Pentru persoanele care suferă de hipertensiune, sfecla poate completa o alimentație sănătoasă, dar nu înlocuiește medicamentele prescrise de medic. De asemenea, cei care au tensiunea mică sau urmează tratamente pentru hipertensiune ar trebui să fie precauți cu sucurile concentrate.

Sucul de sfeclă roșie este popular și în rândul persoanelor care practică sport, deoarece nitrații pot ajuta mușchii să folosească mai eficient oxigenul. Unele studii au arătat îmbunătățiri ale rezistenței la alergare sau ciclism, în special la persoanele active care nu practică sport de performanță.

Cine ar trebui să consume cu precauție shoturile de sfeclă roșie

Deși sfecla roșie este bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, consumul regulat de shoturi concentrate nu este recomandat tuturor. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni sau urmează tratamente medicamentoase ar trebui să fie mai atente la cantitatea consumată. Asta nu înseamnă că trebuie să elimine complet sfecla din alimentație, ci să țină cont de efectele pe care le poate avea asupra organismului, scrie Medicalnewstoday.com.

Sfecla roșie conține nitrați naturali, care ajută la relaxarea vaselor de sânge și pot contribui la scăderea tensiunii arteriale. În cazul persoanelor care au deja tensiunea mică, consumul frecvent de suc concentrat poate accentua această scădere și poate provoca amețeli sau slăbiciune. Aceeași precauție este recomandată celor care iau medicamente pentru hipertensiune, deoarece efectele se pot suprapune.

Sfecla conține oxalați, substanțe care pot favoriza formarea pietrelor la rinichi, în special la persoanele predispuse la calculi de oxalat de calciu. Din acest motiv, cei care au avut astfel de probleme ar trebui să discute cu medicul înainte de a consuma frecvent sucuri concentrate. Persoanele cu diabet trebuie să fie atente și la ingredientele adăugate. Merele, portocalele și alte fructe dulci cresc cantitatea de zaharuri naturale din băutură, iar eliminarea pulpei reduce aportul de fibre.

Persoanele cu stomac sensibil sau sindrom de colon iritabil pot avea balonare, crampe ori disconfort abdominal după consumul sfeclei. Este recomandat să înceapă cu porții mici și să urmărească modul în care reacționează organismul.