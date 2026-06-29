Sfinții Petru și Pavel 2026. Ce prevestește vremea de Sânpetru și ce tradiții se țin astăzi

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29 iunie. În calendarul popular, ziua de Sânpetru marchează miezul verii agrare, secerișul și o serie de tradiții legate de vreme, ploaie, grindină și recolte.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți în fiecare an pe 29 iunie, dată care are o importanță majoră în calendarul creștin, dar și în calendarul popular românesc. Dincolo de semnificația religioasă a praznicului, ziua este cunoscută în tradiția populară drept Sânpetru de Vară și marchează un moment important pentru lumea satului: miezul verii agrare și începutul perioadei secerișului. În credințele vechi, această zi era privită ca un reper pentru starea recoltelor, pentru vremea din perioada următoare și pentru echilibrul dintre om, câmp, animale și fenomenele naturii. De Sfinții Petru și Pavel, oamenii urmăreau semnele cerului, felul în care se schimba vremea, apariția licuricilor, amuțitul cucului sau riscul de furtuni și grindină.

Cine sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel În tradiția creștină, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați două dintre cele mai importante figuri ale Bisericii. Sfântul Petru, pescar din Galileea și frate al Apostolului Andrei, este unul dintre primii ucenici ai lui Iisus. Sfântul Pavel, cunoscut inițial sub numele de Saul, a fost prigonitor al creștinilor înainte de convertirea sa pe drumul Damascului, devenind ulterior unul dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului. Cei doi apostoli sunt prăznuiți împreună pe 29 iunie, zi asociată, potrivit tradiției bisericești, cu martiriul lor la Roma, în timpul împăratului Nero. În România, Sfinții Petru și Pavel sunt considerați și ocrotitori ai sistemului penitenciar, cei doi fiind văzuți drept exemple de oameni care au greșit, dar s-au îndreptat prin credință. Sânpetru de Vară, zi importantă în calendarul agrar

În calendarul popular, Sânpetru de Vară este mai mult decât o sărbătoare religioasă. Ziua de 29 iunie marchează mijlocul verii agrare, momentul în care culturile ajung la maturitate, iar gospodarii se pregătesc pentru seceriș. În lumea satului, această perioadă era una sensibilă, pentru că recoltele puteau fi afectate de ploi puternice, vijelii, grindină sau secetă. Sfântul Petru apare în tradițiile populare ca un personaj apropiat de viața rurală. În povestiri și credințe vechi, Sânpetru este descris ca un om harnic, îmbrăcat în straie țărănești, care muncește pământul, crește animale și pescuiește. Tot el este văzut ca păstrător al cheilor Raiului, dar și ca stăpân al unor forțe ale naturii. În credințele populare, Sfântul Petru are legătură cu ploaia, căldura și grindina. Se spunea că el poate hotărî dacă grindina cade peste pământ și că, înainte de a o trimite, o „fierbe” pentru a o mărunți, astfel încât pagubele să nu fie atât de mari pentru ogoare. De aceea, sărbătoarea era ținută în unele comunități pentru apărarea recoltelor de grindină și pentru protejarea gospodăriilor.

Ce înseamnă dacă nu plouă de Sfinții Petru și Pavel În tradiția populară, vremea de la sfârșitul lunii iunie era interpretată ca un semn pentru recolte și pentru mersul verii. Dacă astăzi, de Sfinții Petru și Pavel, nu plouă, credințele populare legate de luna iunie pot fi citite într-o cheie favorabilă pentru grâu și pentru lucrările agricole de sezon. În vechile observații ale lumii rurale, lipsa ploilor la final de iunie era asociată cu posibilitatea ca grâul să se facă bine. În același timp, ploaia în luna iunie era interpretată diferit, în funcție de intensitate. O ploaie potrivită putea fi considerată benefică, dar ploile dese, furtunile sau vijeliile erau privite ca un pericol pentru lanuri, livezi și vii. Prin urmare, dacă nu plouă de Sânpetru, tradiția populară nu vorbește neapărat despre un semn rău, ci mai degrabă despre o vreme așezată, favorabilă secerișului și uscării cerealelor. Totuși, aceste interpretări aparțin folclorului și calendarului popular, nu meteorologiei moderne. Ele reflectă felul în care comunitățile agricole încercau să înțeleagă natura și să lege schimbările vremii de muncile câmpului.

Tunetele și grindina, semne importante de Sânpetru Mai importante decât lipsa ploii erau, în multe zone, tunetele, fulgerele și grindina. În credința populară, dacă tună sau fulgeră de Sânpetru, nucile și alunele ar putea face viermi sau ar putea cădea înainte de vreme. Tunetele erau puse în legătură cu mișcările cerului și cu pregătirea grindinei. Grindina avea o semnificație aparte pentru comunitățile agricole, pentru că putea distruge într-un timp foarte scurt munca de peste an. Din acest motiv, ziua Sfinților Petru și Pavel, dar uneori și zilele următoare, erau ținute pentru apărarea de piatră, așa cum era numită grindina în limbaj popular. Legătura dintre Sânpetru și grindină explică și unele interdicții păstrate în tradiție. De pildă, în această zi nu se scuturau merii, pentru ca ogoarele să fie ferite de grindină. În alte zone, oamenii evitau să bată pomii sau să înceapă anumite lucrări care ar fi putut fi asociate simbolic cu lovirea și căderea roadelor.

Ce nu e bine să faci de Sfinții Petru și Pavel În tradiția populară, ziua de Sfinții Petru și Pavel era respectată printr-o serie de interdicții. Acestea diferă de la o regiune la alta, însă cele mai cunoscute sunt legate de muncile câmpului, treburile gospodărești și protejarea recoltelor. În multe comunități, se spunea că nu este bine să se muncească la câmp, pentru ca gospodăria să fie ferită de grindină, trăsnete, pagube la animale sau distrugerea culturilor. Interdicția avea și o funcție practică: într-o perioadă de muncă intensă, sărbătoarea impunea o pauză rituală, în care oamenii mergeau la biserică, dădeau de pomană și respectau rânduielile comunității. Tot de Sânpetru nu era bine să se toarcă. În credința populară, femeile care torceau în această zi riscau „să întoarcă” simbolic darurile sau colacii pregătiți pentru cei morți. De asemenea, în unele zone se spunea că nu se spală, nu se aruncă gunoiul din casă și nu se fac treburi gospodărești grele. O altă interdicție importantă privește merele. În tradiția populară, primele mere nu erau mâncate înainte de a fi date de pomană. Părinții care aveau copii morți, dar și femeile văduve în anumite zone, evitau să mănânce mere înainte de Sânpetru sau chiar până la Sfântul Ilie. Gestul avea legătură cu pomenirea morților și cu ideea că roadele noi trebuiau mai întâi împărțite.

Moșii de Sânpetru și pomenirea morților Ziua Sfinților Petru și Pavel este cunoscută în popor și ca Moșii de Sânpetru. În această zi se dau de pomană alimente, colaci, mere, vase cu apă sau mâncare gătită. În unele zone, femeile ofereau vase de lut pline cu apă, pentru ca cei morți să nu înseteze pe lumea cealaltă. Aceste obiceiuri leagă sărbătoarea de ideea de belșug, recunoștință și continuitate între generații. Roadele pământului nu erau consumate doar în familie, ci erau împărțite, mai ales celor săraci, vecinilor sau persoanelor aflate în nevoie. Licuricii, cucul și semnele verii Sânpetru de Vară este asociat și cu apariția licuricilor. În tradiția populară, aceștia erau considerați scântei ale biciului Sfântului Petru și aveau rolul de a-i călăuzi pe oamenii rătăciți prin păduri sau pe munte. Tot în această perioadă se spunea că amuțește cucul, iar unele păsări își încetează cântecul. Aceste observații arată felul în care sărbătoarea era legată de ritmul naturii și de trecerea de la începutul verii la perioada recoltelor. Sfinții Petru și Pavel rămân, astfel, o sărbătoare cu dublă semnificație: una religioasă, dedicată celor doi apostoli, și una populară, legată de agricultură, vreme și protejarea gospodăriei. În lumea satului, 29 iunie era ziua în care oamenii priveau cerul, câmpurile și pomii, încercând să citească semnele unei veri bune sau ale unor posibile primejdii pentru recolte.

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