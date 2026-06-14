People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), cea mai mare organizație caritabilă veterinară din Regatul Unit, a avertizat că „trucurile” și tratamentele făcute acasă promovate online ar putea pune în pericol viața animalelor de companie, scrie DPA.

PDSA a observat apariția unor videoclipuri virale în care proprietarii sunt încurajați să le administreze câinilor ibuprofen pentru diverse răni sau afecțiuni, deși acest medicament este toxic pentru animale.

Cat Henstridge, medic veterinar care oferă sfaturi despre îngrijirea animalelor pentru peste 400.000 de urmăritori pe rețelele sociale, a spus că regula de aur este să „discutați întotdeauna mai întâi cu medicul veterinar”.

„Ibuprofenul este complet interzis pentru toate animalele de companie, iar paracetamolul este foarte toxic pentru pisici.”

Deși a subliniat că unele sfaturi generale despre îngrijirea animalelor distribuite pe rețelele sociale pot fi utile, Henstridge a afirmat că „atunci când vine vorba despre medicamente, profesia veterinară trebuie să fie prima sursă de consultare. Multe remedii casnice, pe bază de plante sau holistice sunt, în cel mai bun caz, ineficiente și, în cel mai rău caz, pot fi periculoase.”

Poate fi toxic

Catherine Burke, medic veterinar în cadrul PDSA, a declarat: „Animalele procesează medicamentele într-un mod foarte diferit față de oameni. Ce este sigur pentru oameni poate fi toxic sau chiar le poate pune viața în pericol animalelor de companie.”

Burke a spus că înțelege faptul că rețelele sociale oferă proprietarilor de animale un ajutor rapid, însă acest lucru vine cu riscuri, deoarece aceste videoclipuri virale „fac ca recomandările medicale să pară mult mai simple și mai sigure decât sunt în realitate”.

PDSA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rapiditatea cu care „dezinformarea se răspândește online” și i-a încurajat pe iubitorii de animale „să nu încerce tratamente la domiciliu văzute pe internet fără să consulte mai întâi medicul veterinar”.

Instituția îi îndeamnă pe proprietari să contacteze direct medicul veterinar dacă sunt îngrijorați de starea de sănătate a animalului lor, în loc să se bazeze pe tendințele de pe rețelele sociale sau pe sfaturi online care, de multe ori, nu sunt verificate.