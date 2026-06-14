"Nu e nicio îndoială că aceste crime nu vor rămâne nepedepsite", a declarat generalul Mohammad-Jafar Assadi, vice-responsabil al comandamentului interarme iranian, citat de agenţia Defa Presse, specializată în probleme militare, declaraţie preluată şi de alte media iraniene.

După lovituri precedente israeliene asupra acestui sector al capitalei libaneze duminica trecută, Iranul lansase rachete asupra Israelului, atrăgându-şi o ripostă israeliană, înainte ca cele două părţi să-şi înceteze ostilităţile la apelul lui Donald Trump.