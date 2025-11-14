Târgurile de Crăciun se deschid la temperaturi de 18 grade. Craiova simulează iarna cu zăpadă sintetică

14-11-2025 | 20:19
Pe o vreme neobișnuit de caldă, cu 18 grade și cer senin, România inaugurează primele două Târguri de Crăciun ale sezonului la Sibiu și Craiova. Sibiul mizează pe tradiție și spectacole vizuale, iar Craiova pe zăpadă sintetică și sănii zburătoare.

Octavian Moldovan,  Roxana Vlădășel

Ambele orașe își propun să atragă un număr record de vizitatori.

În Craiova, centrul orașului s-a transformat într-un decor uriaș inspirat din „Spărgătorul de nuci”. Peste două milioane de lumini îmbracă spațiul în culori calde, completate de fulgi de zăpadă sintetică.

Craiova transformă centrul orașului

Un brad imens domină piața, iar decorurile – de la reni la Moș Crăciuni, ursuleți și alte figurine – creează un peisaj perfect pentru fotografii.

Alexandra și Cosmin:Așteptăm să vedem surprize noi, să vedem zăpada. E superb.”

Alina și Daniel:Rămânem două nopți aici și vrem să explorăm mai mult ca anul trecut, pentru că ne place.”

Aromele de iarnă se simt peste tot: scorțișoară, mere coapte, gogoși și mâncăruri tradiționale.

Iustina Todireanu, comerciantă:Avem sarmale, fasole, pomana porcului pe care o face doamna acum, cu mămăliguță, avem aici produse tradiționale, afumături.”

Primăria din Craiova a amenajat o mie de locuri de parcare la intrarea în oraș, iar turiștii sunt încurajați să vină în centru cu autobuzul.

Sibiu aduce grătar urban și autenticitate

De 18 ani, Târgul de Crăciun de la Sibiu este un brand în sine. Pe lângă atracțiile obișnuite, anul acesta aduce o premieră: un grătar urban, unde vizitatorii își gătesc propriile preparate.

Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul târgului de Crăciun din Sibiu: „Fiecare poate să vină și cu ceva de acasă să-și prăjească un cârnăcior, să se bucure de atmosferă și fără să cheltuie un ban.”

Fără exces de sclipici sau decoruri masive, târgul de la Sibiu mizează pe autenticitatea orașului săsesc – un detaliu apreciat de turiști, mai ales de cei străini.

Turist: „Eu fiind din America, iubesc să văd aceste căsuțe de lemn. E chiar minunat să vezi ceva așa tradițional și cultural.”

Târgul din Sibiu se încheie pe 4 ianuarie. Organizatorii estimează o creștere a numărului de vizitatori față de cei aproape 500 de mii de anul trecut.

