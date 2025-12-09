Ce să faci ca să nu ți se usuce bradul de Crăciun. Secretele care îl mențin verde până după sărbători

Dacă vă gândiți să împodobiți de pe acum bradul de Crăciun, atunci trebuie să aflați secretele care-l ajută să reziste până la Bobotează. Pomii se păstrează frumoși timp de 4 săptămâni după tăiere, însă pentru asta au nevoie de apă și răcoare.

autor
Ana Tudoran,  Călin Ardelean ,  Octavian Moldovan

Contează și soiul. Iar pentru un miros intens de cetină, puteți să folosiți uleiuri esențiale.

Ca să fiți siguri că pomul de Crăciun este proaspăt și va rezista mult, cel mai bine ar fi să-l luați direct din pepinieră.

Client:Bradul cumpărat de aici, din câmp, mi-a rezistat poate până aproape de martie."

Dacă nu puteți proceda la fel, măcar verificați tulpina, să fie încă umedă atunci când cumpărați pomul.

Pomul trebuie ales și verificat corect

Apoi, mai contează și soiul. De pildă, bradul Nordmann are coroana perfectă, cu ace moi și late, care nu se desprind ușor. Însă nu miroase foarte puternic.

Molidul e parfumat, doar că se scutură mai repede.

Gheorghe Hosco, fermier: „E bun, e frumos, mirositor, dar cad țepii, în cameră, la căldură, cad mai repede."

Odată tăiat, bradul trebuie udat, exact ca florile.

Femeie: „Are exact suportul, aici se introduce apa și își ia cât are nevoie."

Așezați pomul într-o încăpere în care temperatura nu va trece de 20 de grade Celsius.

Roxana Bercea, florar decorator:Trebuie introdus treptat, nu băgat brusc de la rece la cald, pentru că i se va produce un șoc, se va lăsa probabil pe un hol câteva ore."

Hidratarea păstrează prospețimea și mirosul

Dincolo de celelalte sfaturi, specialiștii spun că hidratarea pomului de Crăciun este esențială.

Ioana Nechifor, designer:Dacă reușim să-l păstrăm proaspăt și să-l hidratăm, într-adevăr va avea și miros. Ce am văzut la clienți că funcționează bine, există acum uleiuri esențiale cu miros de brad."

Cei care au o curte, îl pot împodobi afară.

Adriana Brânză, specialist design floral: „Putem să avem parte de el și două, trei luni, iar în casă ne chinuim să ajungem până de Sfântul Ioan."

Iar în locuințele mici, un aranjament sau o coroniță din cetină sunt suficiente pentru a întregi atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Sursa: Pro TV

Etichete: Brad, craciun,

Dată publicare: 09-12-2025 20:12

