„În urmă cu puţin timp a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis ISU, la puţin timp după ora 16:00, scrie News.ro.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesajul RO-Alert.

După mesajul RO-Alert transmis luni dimineaţă, radarele Ministerului Apărării Naţionale au identificat o ţintă aeriană la est de Sulina, iar două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Feteşti au fost ridicate de la sol.

Drona s-a aflat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, după care a trecut frontiera şi s-a îndreptat către Ucraina.