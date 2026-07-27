„MADR a dispus prin ordin de ministru suspendarea de drept a raportului de serviciu a directorului general Adrian Pintea şi încetarea exercitării temporare a funcţiei de director general pentru Romeo Şoldea, ca urmare a comunicării oficiale transmise de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) privind măsurile dispuse de procurori în privinţa conducerilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF)”, se arată într-un comunicat al MADR.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi buna desfăşurare a proceselor operaţionale în cadrul celor două instituţii subordonate, conducerea MADR a decis ca, până la data de 31 iulie 2026, atribuţiile aferente funcţiilor de director general vor fi îndeplinite interimar de Kerekes Melinda Klara, director al Direcţiei Economice, pentru APIA, anunţă MADR.

Ce acuzații i se aduc

În cazul ANF, Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct şi de Manole Filofteia, director al Laboratorului Naţional Fitosanitar vor prelua atribuţiile lui Romeo Şoldea.

„Măsura suspendării este aplicată strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 513 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi com-pletările ulterioare, care reglementează suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public în cazul proceselor penale/măsurilor preventive sau de urmărire penală comunicate official”, se menţionează în document.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie deoarece l-ar fi determinat pe directorul Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), şi acesta trimis în judecată în acelaşi dosar, să îi angajeze un cunoscut, deşi acesta nu avea studii superioare de specialitate în domeniul respectiv. Totodată, afirmă anchetatorii, persoana respectivă a fost transferată de la Camera Deputaţilor la ANF într-un timp mult mai scurt decât prevedea legislaţia în vigoare şi în pofida faptului că aceasta nu absolvise nici cursuri de perfecţionare sau de pregătire profesională în domeniul agricol.