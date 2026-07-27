În fiecare weekend, se strâng în fața unui ecran uriaș, pornesc radioul pe frecvența dedicată filmului și urmăresc pelicula din confortul propriului autoturism.

În fiecare weekend, zeci de mașini se aliniază în fața ecranului uriaș. Pentru mulți spectatori, cinemaul drive-in (draiv în) este o experiență cu totul nouă.

Fată: „Este prima dată când suntem la un eveniment de genul și chiar cred că o să fie ceva super fain.”

Fată: „Am mai fost, a fost fain, deci mai venim. Recomandăm.”

Pe ecran a rulat filmul „Dune” (Diun), partea a doua.

Tată: „Am văzut prima parte, zic numai bine, vedem a doua aici.”

Chiar spectatorii aleg ce filme vor să urmărească, dintr-o selecție a organizatorilor.

Răzvan Tudor, organizator: „Avem câte două filme, pe care cei care ne urmăresc pe Instagram pot să voteze. În funcție de ce s-a votat, acel film rulează.”

Fată: „Am văzut că erau două filme, dar n-am apucat să văd ce au selectat până la urmă.”

În locul boxelor, sunetul ajunge direct în autoturismele cinefililor, care își setează radioul pe frecvența cinematografului în aer liber.

Băiat: „Conectăm prin radio, prin unde radio, la frecvența 95.5, da, o avem salvată direct în casetofon.”

Intrarea este liberă. Există și un bar, de unde spectatorii își pot cumpăra o gustare sau băutura preferată. Un suc costă 10 lei, iar o porție de popcorn, 25 de lei.