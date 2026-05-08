PNL și USR fac front comun împotriva PSD. Social democrații ar avea două variante de premier

„Nu mai guvernăm cu PSD", spun la unison Ilie Bolojan și Dominic Fritz, după întâlnirile de la Cotroceni. Pentru că discuțiile nu duc deocamdată la o soluție de guvernare, președintele Nicușor Dan le va relua la jumătatea lunii, după summitul B9.

Într-un mesaj comun, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că PNL și USR și-au unit forțele și au semnat un angajament pentru "reformă și corectitudine".

ILIE BOLOJAN, prim-ministrul interimar al României: „Am convenit să întărim colaborarea dintre noi și să creăm o contrapondere la iresponsabilitatea Partidului Social Democrat, o contrapondere care se bazează pe o viziune de modernizare a României și pe responsabilitatea partidelor noastre.”

Reporter: Această colaborare ar putea fi făcută din opoziție?

ILIE BOLOJAN, prim-ministrul interimar al României: „Nu văd niciun fel de problemă pentru că, pornind de la premisa pe care v-am enunțat-o că PSD este responsabil, a dovedit că poate face o majoritate de facto înseamnă că, asumându-și răspunderea guvernării, Partidul Național Liberal nu poate fi decât în opoziție.

Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi.”

DOMINIC FRITZ, președintele USR: „Orice fel de pas următor îl vom face cu Ilie Bolojan și PNL și asta înseamnă că, momentan, mingea este în curtea celor care au dărâmat acest guvern reformist. Nu va exista nicio fuziune între PNL și USR. Curățăm România de pesedism.”

Deși n-au reprezentanți în Parlament, partidele Reper și Forța Dreptei ar urma să adere și ele la viitorul pol de dreapta.

Aritmetica parlamentară arată că alianța PNL-USR ar detrona PSD la numărul de deputați și senatori. Ar avea cu 5 parlamentari în plus față de social-democrați și ar trece pe locul întâi ca reprezentare.

De cealaltă parte, pus în fața deciziilor ferme din PNL și USR, liderul PSD Sorin Grindeanu rămâne doar cu varianta unui guvern minoritar alături de UDMR, celelalte minorități și neafiliați – dacă nu vrea susținerea AUR.

În acest scenariu ar exista două variante de premier - Sorin Grindeanu sau un tehnocrat. Potrivit unor surse din partid, pe lista scurtă ar fi agreat independentul Șerban Matei, director de relații internaționale în BNR.