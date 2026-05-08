PNL și USR fac front comun împotriva PSD. Social democrații ar avea două variante de premier

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Cei din PNL și USR și-au dat mâna și construiesc un zid în fața PSD. Iar acest pol de dreapta devine principala forță din Parlament, cu cel mai mare număr de deputați și senatori. 

autor
Constantin Toma,  Robert Hoară,  Daniel Preda

„Nu mai guvernăm cu PSD", spun la unison Ilie Bolojan și Dominic Fritz, după întâlnirile de la Cotroceni. Pentru că discuțiile nu duc deocamdată la o soluție de guvernare, președintele Nicușor Dan le va relua la jumătatea lunii, după summitul B9.

Într-un mesaj comun, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că PNL și USR și-au unit forțele și au semnat un angajament pentru "reformă și corectitudine".

ILIE BOLOJAN, prim-ministrul interimar al României: „Am convenit să întărim colaborarea dintre noi și să creăm o contrapondere la iresponsabilitatea Partidului Social Democrat, o contrapondere care se bazează pe o viziune de modernizare a României și pe responsabilitatea partidelor noastre.”

Reporter: Această colaborare ar putea fi făcută din opoziție?

Citește și
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că angajează „pe ultima sută de metri, pile și apropiați în instituții guvernamentale”

ILIE BOLOJAN, prim-ministrul interimar al României: „Nu văd niciun fel de problemă pentru că, pornind de la premisa pe care v-am enunțat-o că PSD este responsabil, a dovedit că poate face o majoritate de facto înseamnă că, asumându-și răspunderea guvernării, Partidul Național Liberal nu poate fi decât în opoziție. 

Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi.”

DOMINIC FRITZ, președintele USR: „Orice fel de pas următor îl vom face cu Ilie Bolojan și PNL și asta înseamnă că, momentan, mingea este în curtea celor care au dărâmat acest guvern reformist. Nu va exista nicio fuziune între PNL și USR. Curățăm România de pesedism.”

Deși n-au reprezentanți în Parlament, partidele Reper și Forța Dreptei ar urma să adere și ele la viitorul pol de dreapta.

Aritmetica parlamentară arată că alianța PNL-USR ar detrona PSD la numărul de deputați și senatori. Ar avea cu 5 parlamentari în plus față de social-democrați și ar trece pe locul întâi ca reprezentare.

De cealaltă parte, pus în fața deciziilor ferme din PNL și USR, liderul PSD Sorin Grindeanu rămâne doar cu varianta unui guvern minoritar alături de UDMR, celelalte minorități și neafiliați – dacă nu vrea susținerea AUR.

În acest scenariu ar exista două variante de premier - Sorin Grindeanu sau un tehnocrat. Potrivit unor surse din partid, pe lista scurtă ar fi agreat independentul Șerban Matei, director de relații internaționale în BNR.

Între timp, Lia Olguța Vasilescu le-a cerut liberalilor să facă o consultare mai mare, pe modelul PSD, care să aducă decizia unei ruperi de PSD.

LIA OLGUȚA VASILESCU, lider PSD: „Din punctul nostru de vedere este nestatutară pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție.”

ILIE BOLOJAN, prim-ministrul interimar al României: „Când doamna Vasilescu citește Statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc.”

După ce a stat de vorbă cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, președintele Nicușor Dan a decis să continue negocierile după jumătatea lunii, când se termină Summit-ul B9, pe care Bucureștiul îl găzduiește săptămâna viitoare.

Cum s-au îmbogățit patronii unei firme care reciclează PET-uri. Schema ilegală prin care au câștigat 18 milioane de lei

Etichete: ilie bolojan, sorin grindeanu, PSD, PNL, premier, romania,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume
GALERIE FOTO Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume
Citește și...
Stiri Politice
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că angajează „pe ultima sută de metri, pile și apropiați în instituții guvernamentale”

PSD acuză premierul demis Ilie Bolojan și mai mulți miniștri interimari că încearcă să își numească apropiații în funcții de conducere din instituții publice, după adoptarea moțiunii de cenzură.
Stiri Politice
Noi detalii despre acordul PNL-USR. Ce au stabilit Ilie Bolojan și Dominic Fritz. „Nu va exista nicio fuziune”

Dominic Fritz a lansat un nou atac la adresa PSD și a exclus categoric posibilitatea unei viitoare coaliții între USR și social-democrați. Liderul USR a declarat că partidul său va merge mai departe alături de PNL și Bolojan, după căderea guvernului.
Stiri Politice
Prima ședință a guvernului demis, după moțiunea de cenzură. Ce măsuri au fost luate

Cabinetul Bolojan s-a reunit în prima sa ședință de guvern după moțiunea de cenzură în care a fost demis. În această întâlnire a fost un proiect de hotărâre privind finanţarea Programului naţional "Masă sănătoasă" în şcoli.

Recomandări
Interviurile Stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: PSD a aruncat țara în criză și trebuie să-și asume guvernarea sau să aibă demnitate și să recunoască greșeala

Într-un interviu exclusiv pentru corespondentul ȘtirilorProTV Robert Hoară, Ilie Bolojan afirmă că Partidul Social Democrat este responsabil pentru criza politică actuală și trebuie să își asume guvernarea alături de AUR. 

Stiri Sport
FR Gimnastică, despre cazul Bărbosu: Pe durata acestei proceduri, sportivei i se oferă sprijin instituțional adecvat

Federația Română de Gimnastică anunță că Ana Maria Bărbosu este vizată de o procedură privind posibila încălcare a regulilor antidoping legate de localizare și controale în afara competițiilor.

Stiri Politice
PNL și USR fac front comun împotriva PSD. Social democrații ar avea două variante de premier

Cei din PNL și USR și-au dat mâna și construiesc un zid în fața PSD. Iar acest pol de dreapta devine principala forță din Parlament, cu cel mai mare număr de deputați și senatori. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Mai 2026

49:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
8 Mai 2026

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Calitatea medicală certificată internațional: ce înseamnă un Centru de Excelență în Ortopedie

14:42

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Mai 2026

14:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Preț triplat la CM 2026! Cât a ajuns să coste un bilet la turneul final din SUA, Mexic și Canada

Sport

UTA - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Arădenii o pot egala pe FCSB