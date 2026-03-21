Scăderile puternice ale volumelor de tranzacţii şi primele reduceri de preţuri sunt evidenţiate de date analizate de bănci şi agenţi imobiliari citate de Reuters.

Volumul tranzacţiilor imobiliare din Emiratele Arabe Unite a scăzut cu 37% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în primele 12 zile din martie, şi cu 49% comparativ cu luna precedentă, potrivit unei analize Goldman Sachs.

În paralel, unele proprietăţi sunt deja scoase la vânzare cu discounturi semnificative, de 12–15%. De exemplu, un imobil situat în apropierea Burj Khalifa a fost oferit la 650.000 de dolari, cu aproximativ 12% sub preţul anterior de 735.000 de dolari, din cauza situaţiei actuale. De asemenea, un apartament în construcţie din zona exclusivistă Palm Jumeirah a fost listat cu o reducere de aproximativ 15%, până la circa 2 milioane de dolari.

Tranzacțiile imobiliare scad puternic în Dubai

Conflictul din regiune, inclusiv atacurile Iranului asupra Israelului, bazelor americane şi unor state din Golf precum Emiratele Arabe Unite, a afectat imaginea Dubaiului ca refugiu sigur pentru investitorii bogaţi.

După cinci ani de creştere susţinută a preţurilor, existau deja semne că piaţa imobiliară se apropie de o fază de încetinire, iar actualul conflict reprezintă cel mai mare test de până acum pentru acest sector, alimentat în ultimii ani de afluxul de investitori atraşi de regimul fiscal favorabil.

Acţiunile dezvoltatorilor imobiliari au scăzut semnificativ, Emaar Properties – compania din spatele Burj Khalifa – pierzând peste 26% din valoare pe bursa din Dubai, de la începutul conflictului.

Valoarea totală a tranzacţiilor finalizate în această lună este la jumătate faţă de februarie, o scădere mai accentuată decât în timpul inundaţiilor din 2024 sau al conflictului anterior dintre Iran şi Israel din iunie anul trecut. Totuşi, preţul median al tranzacţiilor este în scădere cu doar 3% faţă de anul trecut.

Investitorii caută în continuare oportunități pe piață

Analiştii avertizează că războiul introduce riscuri semnificative pentru creşterea populaţiei în Dubai, ceea ce ar putea reduce cererea din partea cumpărătorilor şi investitorilor. Estimările actuale indică o creştere a populaţiei de doar 1% în acest an şi de 2–2,5% anual în perioada 2027–2031, faţă de aproximativ 4% în anii recenţi.

Într-un scenariu pesimist, preţurile imobiliare ar putea scădea în medie cu 7% pe an până în 2028.

Cu toate acestea, activitatea din piaţă nu s-a oprit complet. Unii investitori continuă să caute oportunităţi, inclusiv proprietăţi vândute în regim de urgenţă sau la preţ redus. Un apartament de aproximativ 25 de milioane de dolari din Palm Jumeirah a fost cumpărat recent de fostul campion UFC Francis Ngannou, semnalând interesul persistent pentru segmentul de lux.

Dezvoltatorii şi investitorii din piaţă susţin că nu există, deocamdată, o tendinţă generalizată de scădere a preţurilor, majoritatea cumpărătorilor fiind orientaţi către valoarea pe termen lung, în ciuda volatilităţii actuale.