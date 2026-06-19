Este o creștere cu 30% față de aceeași perioadă din 2025. Cei mai mulți străini ar fi chiar români.

Cezar Alexa: „Am observat că vă place să vă vorbesc despre Muntele Athos, așa că azi vă aduc la cea mai mare mănăstire, grandioasa Mănăstire Pantelimon, construită la sfârșitul secolului al 19-lea, mănăstire rusească, absolut extraordinară.”

Acest tânăr din Iași a fost deja de trei ori pe Muntele Athos. De fiecare dată a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online splendoarea locului.

Cezar Alexa: „Mănăstirea Sfânta Ana de pe Muntele Athos și gândiți-vă că am urcat de acolo de jos, de unde vedeți voi apa, am urcat până aici 1800 de pași.”

Cezar Alexa: „Am avut o chemare în suflet. În momentul în care am călcat pe acel pământ, brusc a trecut tot stresul, toate grijile, plângând am plecat.”

Și un grup bărbați din Piatra Neamț au fost în pelerinaj pe Muntele Athos. Își doresc să revină cât de curând.

Ion Ciobanu, pelerin: „Este o atmosferă care te copleșește. E chemarea către Doamne-Doamne, o simți cu adevărat acolo. A fost frumos, ceva care rămâne ca o amintire pentru suflet.”

Sorin Cojocaru, pelerin: „O experiență de neuitat. O dată în viață trebuie să o faci.”

Potrivit jurnaliștilor din Grecia, în primele șase luni ale anului, în jur de 163.000 de turiști au mers pe Muntele Athos, cu 30% mai mulți ca în 2025.

Vorbim despre români, bulgari, sârbi, ciprioți și greci. Noi am fi chiar pe primul loc în topul străinilor care aleg să se reculeagă în acest loc. Numai de la Iași au plecat în jur de 500 de pelerini.

Lucian Apopei, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor: „Vor cu precădere să viziteze schiturile românești. Am sesizat în ultima vreme o cerere tot mai mare. Cel care alege să meargă în Muntele Athos caută în primul rând tihna locului.”

Pachetele turistice spre Muntele Athos sunt oferite atât de agenții, cât și de centrele de pelerinaje. Prețul variază între 500 și 1.000 de euro, în funcție de numărul de nopți incluse și de tipul de transport.