Anul acesta toate serviciile din turism s-au scumpit. Datele de la începutul lui 2026, arată că românii au cheltuit mai mult în vacanțe față de 2025.

Față de 2025, în toată Europa, atât biletele de avion cât și camerele de hotel s-au scumpit, între 3 și 50 la sută, cele mai mari creșteri fiind la cazare conform EUROSTAT. Acest lucru i-a făcut pe români să caute variante mai convenabile și să fie flexibili.

Turiști: „Ne organizăm din timp, dar pe cont propriu și ne place în fiecare sezon câte o vacanță. Categoric serviciile s-au scumpit, dacă suntem foarte ficși, categoric biletele sunt mai scumpe, dacă suntem un pic mai flexibili găsim prețuri accesbile și la cazare și la avion și peste tot.”

Potrivit Băncii Naționale, românii au cheltuit din ianuarie până în aprilie 2,9 miliarde de euro, mai mult cu 400 de milioane față de aceeași perioadă a anului trecut.

Raluca Mureșan, specialist turism: „Când e vorba de cazări, acestea au crescut cu 30-40% în unele cazuri chiar s-au dublat. Și deși pare că românii au continuat să călătorească, diferența se vede în buzunarul fiecăruia. Foarte mulți s-au reorganizat, au mers în vacanță în extrasezon, alții au plecat în alte zone pe care au vrut să le descopere, mai puțin populate, mai puțin cunoscute, mai puțin scumpe”.

Și cei care merg în vacanțe organizate de agențiile de turism au căutat variante ieftine.

Cristina Vascan, manager de agenție de turism: „Anul acesta e un an amestecat în partea aceasta de turism. Sunt turiști care deja au achiziționat încă de anul trecut oferte early booking încă din noiembrie, decembrie. Însă este un trend cât mai ascendent pentru vacanțele last minute chiar și citybreak-uri”.

Pe de altă parte, cine nu a prins nicio ofertă a ales să achite vacanța în rate.