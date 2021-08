România, una dintre cele mai căutate țări pentru școlile de pilotaj. Avem aproape cele mai mici prețuri din Europa

România este căutată de tineri din întreaga lume pentru școlile de pilotaj. Tarifele sunt printre cele mai mici din Europa, iar organizatorii au adus și instructori din străinătate pentru că sunt foarte mulți elevi.

Deși lovit crunt de restricțiile de călătorie, sectorul aviatic se luptă să își revină. Se caută mii de piloți și însoțitori de zbor.

Mihai Dionisie este din Republica Moldova și visează să devină pilot al unei companii aeriene transatlantice. A ales să obțină brevetul în România pentru că avem aproape cele mai mici prețuri din Europa.

„Sunt pasionat de aviație și aici la Tuzla este una dintre cele mai bune școli. Cred că în Europa, România este cred cea mai ieftină școală de aviație”, spune Mihai Dionisie

La rândul ei, Patricia Borcea este studentă în Anglia, dar acum am găsit-o la manșă unui avion școală din Tuzla.

„Eu am avut oportunitatea să fac școala asta și în Anglia, căci sunt studentă acolo, dar am ales România căci este materia mai bună. În Anglia era cam 8 mii de lire, iar aici cam 8000 de dolari”, a explicat Patricia.

Pentru a acoperi numărul mare de elevi care vor să obțînă brevetul de pilot, la școala de la malul marii au fost angajați inclusiv instructori străini. Roy Ritter, instructorul școlii de zbor, este deja de șase luni în România.

„Sunt de 30 de ani în aviație și fac ceea ce îmi place, iar aeroportul Tuzla este un loc uimitor. Am fost peste tot în lume, dar am venit aici și m-am îndrăgostiți de locul acesta și am decis să mă stabilesc aici. Este perfect”, spune acesta.

„Avem cam 34-35 (n.r. - cursanți) în diferite stadii. Putem spune că suntem o școală internațională, avem studenți din Israel, Republica Moldova am avut o serie de studenți din Turcia. Suntem recunoscuți, suntem licențiați după toate rigorile”, a declarant Mugurel Toma, instructorul școlii de zbor.

Deși pandemia a afectat salariile din industrie, cifrele rămân atractive pentru cei care aleg acesta meserie. Salariul pornește de la 2500 de euro și poate ajunge și la 8000. În plus, companiile aeriene asigura și alte beneficii.



Mai multe companii aeriene care operează și în România angajează personal. O singură companie low-cost din Europa își propune să angajeze până la sfârșitul anului 300 de piloți și să ajungă la 4.600 de noi piloţi până în 2030.

Pentru un comandant salariul ajunge chiar până la 10 mii de euro. În această perioada, se fac angajări și pentru însoțitori de bord. Salariile lor încep de la 800 de euro în Europa și ajung până la 3000 de euro în Orientul Mijlociu la companii de linie.