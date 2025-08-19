România s-a prezentat la expoziția mondială de la Osaka drept „tărâmul viitorului” și a fost printre cele mai apreciate țări

România este una dintre cele mai apreciate țări care participă la expoziția mondială de la Osaka. Zilnic, japonezii stau la coadă ore în șir în fața pavilionului nostru pentru a ne cunoaște cultura și tradițiile.

Iar marți au dat năvală ca să prindă locuri la spectacolul Corului Madrigal. Organizatorii de la Ministerul Afacerilor Externe spun că suntem printre primele șapte țări ca popularitate.

Vizitatorii, cei mai mulți japonezi, au stat chiar și două ore, în soare, la peste 40 de grade, ca să aștepte concertul corului Madrigal, la expoziția de la Osaka.

Conceptul României a fost „Land of tomorrow”, adică tărâmul viitorului, astfel că și spectacolul s-a numit „Muzica viitorului”.

Emil Pantelimon, manager Corul Madrigal: „În momentul în care au intervenit piesele de virtuozitate, de muzică românească contemporană, cu tentă folclorică, vreau să vă spun că efectiv au explodat în bucurie, și-au scos telefoanele, au filmat, a fost o energie fantastică, iar în momentul în care Madrigalul a început să cânte în limba japoneză, au izbucnit în aplauze, în urale, bucurie, au aplaudat în picioare, cu mâinile ridicate, a fost o energie fantastică.”

Pavilionul României, numit Magic Box - cutia magică - s-a bucurat de un real succes. Pe vizitatori îi așteaptă expoziții culturale și artiști români sau meșteșugari prezenți acolo.

Printre ei, și sculptorul Daniel Rădulescu. A stat două luni la Osaka și a mers acolo cu șase sculpturi în metal. Au avut succes workshop-urile sale de schițe, la care oamenii au avut ocazia să deseneze opere celebre românești.

Daniel Rădulescu, sculptor: „Artiștii consacrați, de la Tonița, Grigorescu, Brâncuși. Fotografia celebră cu Brâncuși în atelier a fost una dintre cele mai iubite. Este tabloul portretul de fetiță cu fundă verde a lui Tonița, pe care foarte mulți l-au desenat în stil manga, mi se părea fabulos, când s-a mai desenat vreodată Tonița în stil manga. Când a câștigat David Popovici campionatul, am pus lumea să îl deseneze. L-au făcut cu medalia, foarte mulți știau de el, că l-au urmărit.”

Organizatorii, mai toți tineri, și-au dorit să aducă vizitatorii aproape de România. Conceptul pavilionului a fost gândit de două studente de la Universitatea de Arhitectură, evenimentele culturale de studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov, iar gazde au fost studente de la Limbi Străine, Universitatea București, secția de limbă japoneză. Pavilionul nostru a fost vizitat de peste jumătate de milion de oameni.

Ferdinand Nagy, comisarul general al României la EXPO2025 Osaka, MAE: „Se stă la coadă, gazdele noastre ies și spun că mai aveți de stat două-trei ore. Oamenii stau și așteaptă. Sunt și zile în care se stau și patru ore, în weekend-uri. Este foarte apreciată această participare a României, vreau să spun fără falsă modestie că suntem printre primele șapte țări ca popularitate, ne străduim acum să întrăm în top cinci.”

Expoziția are loc pe o insulă artificială din Osaka și reunește 150 de țări. Mai poate fi vizitată până la jumătatea lunii octombrie.

