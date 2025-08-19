România s-a prezentat la expoziția mondială de la Osaka drept „tărâmul viitorului” și a fost printre cele mai apreciate țări

Stiri Diverse
19-08-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

România este una dintre cele mai apreciate țări care participă la expoziția mondială de la Osaka. Zilnic, japonezii stau la coadă ore în șir în fața pavilionului nostru pentru a ne cunoaște cultura și tradițiile.

autor
Ștefana Todică

Iar marți au dat năvală ca să prindă locuri la spectacolul Corului Madrigal. Organizatorii de la Ministerul Afacerilor Externe spun că suntem printre primele șapte țări ca popularitate.

Vizitatorii, cei mai mulți japonezi, au stat chiar și două ore, în soare, la peste 40 de grade, ca să aștepte concertul corului Madrigal, la expoziția de la Osaka.

Conceptul României a fost „Land of tomorrow”, adică tărâmul viitorului, astfel că și spectacolul s-a numit „Muzica viitorului”.

Emil Pantelimon, manager Corul Madrigal: „În momentul în care au intervenit piesele de virtuozitate, de muzică românească contemporană, cu tentă folclorică, vreau să vă spun că efectiv au explodat în bucurie, și-au scos telefoanele, au filmat, a fost o energie fantastică, iar în momentul în care Madrigalul a început să cânte în limba japoneză, au izbucnit în aplauze, în urale, bucurie, au aplaudat în picioare, cu mâinile ridicate, a fost o energie fantastică.”

Citește și
asistenta sociala prahova
Un copil de 2 ani pus să cerșească pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Pavilionul României, numit Magic Box - cutia magică - s-a bucurat de un real succes. Pe vizitatori îi așteaptă expoziții culturale și artiști români sau meșteșugari prezenți acolo.

Printre ei, și sculptorul Daniel Rădulescu. A stat două luni la Osaka și a mers acolo cu șase sculpturi în metal. Au avut succes workshop-urile sale de schițe, la care oamenii au avut ocazia să deseneze opere celebre românești.

Daniel Rădulescu, sculptor: „Artiștii consacrați, de la Tonița, Grigorescu, Brâncuși. Fotografia celebră cu Brâncuși în atelier a fost una dintre cele mai iubite. Este tabloul portretul de fetiță cu fundă verde a lui Tonița, pe care foarte mulți l-au desenat în stil manga, mi se părea fabulos, când s-a mai desenat vreodată Tonița în stil manga. Când a câștigat David Popovici campionatul, am pus lumea să îl deseneze. L-au făcut cu medalia, foarte mulți știau de el, că l-au urmărit.”

Organizatorii, mai toți tineri, și-au dorit să aducă vizitatorii aproape de România. Conceptul pavilionului a fost gândit de două studente de la Universitatea de Arhitectură, evenimentele culturale de studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov, iar gazde au fost studente de la Limbi Străine, Universitatea București, secția de limbă japoneză. Pavilionul nostru a fost vizitat de peste jumătate de milion de oameni.

Ferdinand Nagy, comisarul general al României la EXPO2025 Osaka, MAE: „Se stă la coadă, gazdele noastre ies și spun că mai aveți de stat două-trei ore. Oamenii stau și așteaptă. Sunt și zile în care se stau și patru ore, în weekend-uri. Este foarte apreciată această participare a României, vreau să spun fără falsă modestie că suntem printre primele șapte țări ca popularitate, ne străduim acum să întrăm în top cinci.”

Expoziția are loc pe o insulă artificială din Osaka și reunește 150 de țări. Mai poate fi vizitată până la jumătatea lunii octombrie.

Un bărbat a furat un telefon de care s-a folosit pentru a scoate din contul victimei 270.000 de lei, în Cluj-Napoca

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, expozitie, osaka,

Dată publicare: 19-08-2025 19:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Pană de curent la Expoziția Mondială de la Osaka. Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte. VIDEO
Stiri externe
Pană de curent la Expoziția Mondială de la Osaka. Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte. VIDEO

Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziției Universale de la Osaka au fost spitalizați joi, după ce o întrerupere a circulației metroului a obligat mii de persoane să petreacă noaptea la fața locului.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12