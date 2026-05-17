Dincolo de estetică, biochimia alimentară arată că fructele pot fi împărțite în patru grupe de culori și, în funcție de încadrare, este recomandat să le ținem în condiții diferite.

Bananele, de exemplu, nu trebuie să stea lângă alte surate, pentru că le vor grăbi coacerea și deteriorarea, ceea ce va duce la risipă alimentară.

Pigmenții de culoare din coaja fructelor ne spun cum trebuie să le depozităm pentru a le prelungi prospețimea.

Fructele din grupa roșie și portocalie, din care fac parte piersicile, nectarinele sau caisele, sunt sensibile la deshidratare, spun specialiștii de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați. Așa că ele trebuie păstrate:

Conf. dr. Cristian Dima, Decanul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, Galați: „La temperatura camerei, condiții de ventilație controlată, aerisire, în boluri nu foarte adânci și, evident, separate de celelalte fructe, de celelalte culori.”

Grupa a doua, din care fac parte bananele și citricele, are o caracteristică aparte: se coc și după recoltare. Sunt fructe care nu se depozitează în frigider și nici la temperaturi mai ridicate de 22 de grade Celsius.

Bananele eliberează un hormon care grăbește coacerea, numit etilenă, întâlnit în doză mai mică și la mere.

Conf. dr. Daniela Istrati, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Galați: „Cu cât cantitatea de fitohormoni este mai mare, cu atât și gradul de prospețime al fructelor scade. Deci ele se coc, se maturează și, prin urmare, se vor altera în fructiera noastră pe o perioadă mai scurtă de timp.”

Grupa a treia, denumită grupa verde, este a fructelor bogate în clorofilă - precum mere verzi și avocado. Sunt cu o aciditate ridicată și ar trebui să fie depozitate la temperatura camerei, dar separat de fructele care își continuă procesul de coacere.

Sunt însă și cazuri când accelerarea coacerii poate fi în avantajul consumatorului.

Răzvan Oană, fost concurent Masterchef: „Am cumpărat un avocado, un mango care nu este încă copt pentru a fi mâncat. Recomandăm să se pună alături de o banană, două, într-o pungă de hârtie. Banana elimină o substanță care grăbește coacerea fructelor.”

Grupa albastru-violet-negru cuprinde fructele de pădure, strugurii roșii și prunele. Acestea pot favoriza apariția mucegaiului, așa că trebuie ținute la frigider, în caserole perforate.

Și un detaliu pe care ar trebui să îl știe oricine: fructele se spală doar înainte de consum, ca să nu se altereze.