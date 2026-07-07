Este o misiune a Agenției Spațiale Europene, condusă pentru prima dată de o companie din România. Protejarea sateliților a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană, în condițiile în care atacurile cibernetice sunt tot mai dese și mai sofisticate.

Satelitul CyberCube a fost lansat din California, la ora 10, ora României, cu o rachetă Falcon 9 a SpaceX. Este prima misiune a Agenției Spațiale Europene condusă de o companie privată din România. Astfel, a fost trimis pe orbită un satelit de mici dimensiuni. Cam cât o cutie de pantofi.

Cristian Chițu, director GMV România, reprezentantul companiei care a condus misiunea: „Chiar dacă este un satelit mic, în interior sunt îndesate foarte multe componente complexe, de la componente radio, până la senzori și partea de stocare și furnizare a energiei. Scopul misiunii este de a furniza un laborator orbital pentru testarea tehnologiilor și algoritmilor de securitate cibernetică.”

Sateliții joacă un rol extrem de important în viața noastră de zi cu zi, pentru comunicații, navigație, sincronizare pentru operațiunile bancare, meteorologie, securitate și apărare.

Corespondent Știrile ProTV: „Cum atacurile cibernetice s-au înmulțit și sunt tot mai sofisticate, protejarea sateliților a devenit prioritară pentru Uniunea Europeană și Agenția Spațială Europeană. Prin astfel de atacuri, pot fi preluate comenzile satelitului sau pot fi transmise informații eronate. De exemplu, cele mai dese sunt atacurile asupra stațiilor de control de la sol. Poate fi vorba și despre un bruiaj – interferențe asupra semnalului radio. Ca și cum am fi într-o cameră, ascultăm o conversație, iar cineva face gălăgie, pentru ca nimeni să nu mai audă ce se discută. Poate fi vorba și despre spoofing – transmiterea unor semnale false pentru a păcăli satelitul.”

Cristian Chițu: „Imaginați-vă ce ar însemna ca, brusc, să nu mai funcționeze comunicațiile sau, brusc, să nu mai funcționeze sateliții de poziționare, ceea ce, de fapt, se întâmplă în Marea Neagră, acum, din cauza tensiunilor geopolitice și așa mai departe.”

Acum, satelitul CyberCube va permite experimente pentru protejarea sateliților, dar după o perioadă de testări.

Paul Băjănaru, manager de proiect: „Avem primul contact cu satelitul și îl observăm pe orbită, iar, a doua, verificăm care este statusul satelitului pe orbită, dacă funcționează cum trebuie și dacă va face față misiunii. Sperăm ca aceste două faze să țină cam o lună de zile.”

Daniel Crunțeanu, directorul Agenției Spațiale Române: „România nu mai este doar un participant în proiectele spațiale europene, ci poate avea un rol de lider în dezvoltarea lor. Este rezultatul unei investiții susținute în competențe, colaborare și participare la programele ESA.”

Compania românească a condus misiunea în urma câștigării unei licitații a Agenției Spațiale Europene.