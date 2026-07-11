Achiziția a avut loc în 1999, la scurt timp după ce Mark Cuban a devenit unul dintre marii câștigători ai boomului dot-com. Compania sa, Broadcast.com, a fost cumpărată de Yahoo pentru 5,7 miliarde de dolari, oferindu-i resursele financiare pentru investiții și achiziții spectaculoase, conform Yahoo Finance.

Într-un interviu, Cuban a povestit cât de simplu s-a desfășurat întreaga tranzacție.

După ce a analizat caracteristicile aeronavei pe site-ul Gulfstream, i-a cerut pilotului său să o testeze. Răspunsul acestuia a fost extrem de favorabil.

„A spus numai lucruri bune despre ea”, își amintește antreprenorul.

Decizia a venit imediat după aceea.

„Am trimis un alt e-mail în care spuneam că vreau să o cumpăr. Am primit instrucțiunile bancare, am făcut transferul banilor și asta a fost tot”, a explicat Cuban.

Astfel, un simplu schimb de e-mailuri s-a transformat într-o tranzacție de 40 de milioane de dolari, suficientă pentru a intra în Cartea Recordurilor.

Recordul rezistă de peste un sfert de secol

Deși comerțul online a explodat în ultimele două decenii, iar pe internet se cumpără astăzi inclusiv locuințe, iahturi sau opere de artă, recordul stabilit de Mark Cuban în 1999 nu a fost depășit.

Achiziția avionului Gulfstream V continuă să fie recunoscută de Guinness World Records drept cea mai mare tranzacție individuală realizată online.

Pentru Cuban, aeronava nu a reprezentat doar un simbol al luxului.

Antreprenorul a explicat în repetate rânduri că timpul este cea mai valoroasă resursă pe care o are un om, o lecție învățată de la tatăl său.

„Cel mai valoros activ pe care nu îl deții este timpul”, spunea el într-o discuție din 2020 cu investitoarea Barbara Corcoran.

Din această perspectivă, avionul privat îi oferea flexibilitate, îi reducea timpul petrecut în deplasări și îi permitea să îmbine mai ușor viața profesională cu cea de familie.

Întrebat de Barbara Corcoran de ce a ales un avion atât de mare, răspunsul inițial al lui Cuban a fost unul direct: „Pentru că puteam.”

Ulterior, miliardarul a explicat că decizia are legătură și cu felul în care privește lucrurile încă din adolescență.

La 16 ani, în timp ce alți tineri visau la mașini sport, el își dorea un break, deoarece putea să își transporte toți prietenii la meciurile de baschet.

Aceeași filozofie a stat și la baza cumpărării avionului privat.

„Nu este vorba că mai mare înseamnă mai bun. Este vorba despre ce îți permite să te bucuri cel mai mult”, a spus Mark Cuban.