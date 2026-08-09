Marea campioană consideră că sportul trebuie să facă parte din viaţa fiecărui om şi spune că face exerciţii fizice 30 de minute pe zi.

"Este o mare onoare ca şi după 50 de ani să se vorbească despre performanţa mea. Asta înseamnă că acel moment a avut un mare impact pentru cei care au trăit momentul. Faptul că vorbim şi despre dor de Transilvania, dor de casă, dor de noi, dor de România, istoria de la cei care erau în viaţă atunci s-a transmis către copii şi uite aşa se ţine istoria. Aşa cum ne şi aflăm aici sărbătorind istoria şi rădăcinile care nu se vor uita niciodată. Nu ai cum să funcţionezi dacă nu îţi cunoşti rădăcinile. Este o lume mică, prin sport se reuşeşte să aduci lume de peste tot la un eveniment. Sufletul unui om care a dorit acum 20 de ani să revină să-şi găsească rădăcinile şi să creeze ceva pentru comunitate. Tradiţiile ar trebui să nu moară niciodată", a spus Nadia.

Nadia consideră că sportul este o componentă esenţială a vieţii şi sfătuieşte părinţii să-şi îndrume copiii către activităţi fizice.

"Sportul trebuie să facă parte din viaţa de toată zilele. Sunt ani de muncă să ajungi la Mondiale, la Olimpiadă, dar copiii au energie. Este nevoie să se creeze locuri pentru copii care să fie ocupaţi cu sportul, indiferent cât de departe vor ajunge. Este bun pentru sănătate şi pentru contactul fizic de socializare care s-a pierdut şi este mare problemă, mai ales după Covid. şi toată lumea a stat separat, aceste instrumente care se folosesc prea mult, aceşti copii este nevoie să fie responsabili să-şi facă prieteni, este extrem de important, mai ales pentru sănătatea mintală. Copiii au multă energie, dacă le dai o minge, se joacă afară, dacă îi duci într-o sală de gimnastică se joacă pe saltele, părinţii trebuie să le dea oportunitatea ca să cunoască ce înseamnă sportul. Copiii trebuie să înveţe responsabilitatea faţă de colegi, care aşteaptă sprijinul tău şi care sunt alături de tine. Sportul te ajută când ai zile proaste să înveţi cum să navighezi prin ele, pentru că devii adult şi atunci o să ştii că ai navigat prin momente de acest gen", a afirmat ea.

Nadia Comăneci: „Este anul Nadia” - evenimente la Paris şi premiera documentarului la Bucureşti

Întrebată de News.ro ce urmează în acest an, Nadia a răspuns:

"Este anul Nadia, este un an plin, am venit de la Montreal, acum mă întorc în State, iar revin aici, am ceva evenimente la Paris. În fiecare lună e ceva de făcut, Apropo, de documentar, intenţionăm să facem o premieră mică la Bucureşti şi să aşteptăm să vedem anul viitor, dacă putem să-l împingem internaţional".

Nadia a mai spus că reuşeşte să-şi menţină energia prin sport şi că face exerciţii zilnic timp de 30 de minute.

"Prin sport am reuşit să îmi menţin energia, Fac zilnic sport. Am bicicletă eliptică, fac bandă elastică, cam 30 de minute pe zi, important e să fiu constantă. Acum mă duc în cameră şi fac exerciţii, pentru că apoi am şi alt eveniment în program", a afirmat marea campioană.

La nivel naţional, 2026 a fost instituit prin lege ca "Anul Nadia Comăneci".

Marea campioană a fost decorată, la 30 mai, de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce.

Teaser-ul documentarului "Nadia. The Perfect Ten", regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu şi care va fi lansat în 2027, a fost proiectat la Haferland, în prezenţa marii campioane.

Săptămâna Haferland (6-9 august) a reunit şaşii plecaţi din Transilvania, a adunat turişti şi localnici la concerte de fanfară, de jazz, la ateliere pentru copii, spectacole, expoziţii, în zece localităţi din Transilvania, ca în fiecare august, de 14 ediţii.