Hisham Elleithy, secretarul general al Consiliului Suprem pentru Antichităţi din Egipt, a declarat că primul dintre aceste morminte este considerat o descoperire arheologică rară datorită designului său geometric unic, iar cel de-al doilea seamănă foarte mult cu primul şi se distinge de acesta prin buna lui stare de conservare, precizează acelaşi comunicat.

Mormintele sunt din perioada timpurie a faraonilor

Mohamed Abdel Badie, directorul Sectorului pentru Antichităţi Egiptene, a explicat că primul mormânt include pereţi a căror grosime scade treptat de la bază spre vârf, un design care ar putea reprezenta o fază timpurie din evoluţia conceptelor inginereşti ce au dus ulterior la construirea Piramidei în Trepte a lui Djoser şi, mai târziu, a piramidelor clasice din Egipt.

Deşi mormântul a fost probabil exploatat în perioadele ulterioare pentru blocurile sale de piatră, secţiunile rămase au dezvăluit detalii valoroase despre tehnicile de construcţie antice, inclusiv ghidajele utilizate pentru tăierea precisă a pietrei şi suporturile mari din lemn care ranforsau pereţii, a explicat Abdel Badie.

Al doilea mormânt, situat la sud faţă de primul, prezintă un design aproape identic, dar este mai bine conservat, deoarece nu a fost supus unor activităţi ulterioare de exploatare a pietrelor sale, a adăugat acelaşi oficial egiptean.

O serie de morminte din perioadele pre-dinastice şi târzii au fost descoperite, de asemenea, în zona Jabal al-Tayr, un munte istoric situat la aproximativ 25 de kilometri nord-est de oraşul Minya, se arată în comunicatul de presă publicat sâmbătă.

Potrivit ministrului egiptean al Turismului şi Antichităţilor, Sherif Fathy, noile descoperiri ar putea contribui la reconstituirea evoluţiei arhitecturii funerare din Egiptul Antic de-a lungul diferitelor epoci.