Artista suedeză Zara Larsson, cu hituri globale, vine la UNTOLD 2026 pentru prima dată în România

Zara Larsson vine la UNTOLD 2026. Superstarul pop suedez va urca pentru prima dată pe scena principală a festivalului.

Artista este în spatele dansului viral care a cucerit internetul la nivel global și vine, în vară, pentru prima dată la un festival în România. Pe scenă vom auzi hituri precum „Lush Life”, „Ain’t My Fault” sau „Symphony”.

Zara Larsson este una dintre cele mai cunoscute artiste pop, cu peste 10 miliarde de stream-uri la nivel global pe platformele digitale și miliarde de vizualizări pe rețelele sociale. La fiecare concert, artista alege o fană sau un fan din mulțime, pentru amintiri unice împreună pe scenă.

Piesa „Lush Life” a devenit rapid un succes global și i-a consolidat statutul de pop-star internațional. Hitul are peste 2,1 miliarde de ascultări doar pe Spotify. Copii și tineri de toate vârstele, artiști, artiste și vedete din toată lumea au învățat versurile și dansurile artistei suedeze, iar videoclipurile lor au devenit virale.

Până și artiștii internaționali au preluat trendul și au urcat cu Zara Larsson pe scenă ca să facă dansul viral. Alex Warren este unul dintre ei.

Festivalul UNTOLD are loc între 6 și 9 august și aduce, în Cluj-Napoca, peste 200 de artiști naționali și internaționali, printre care și Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee și unii dintre cei mai buni DJ-i din lume, Martin Garrix, The Chainsmokers sau Kygo.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

