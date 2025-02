Proces împotriva TikTok în SUA. Părinți cer răspunsuri privind moartea copiilor lor. „Cum pot dormi noaptea?”

Într-un interviu pentru BBC, părinții au declarat că au acționat compania în instanță pentru a încerca să afle adevărul despre ceea ce li s-a întâmplat copiilor lor și pentru a cere socoteală.

Părinții cred că cei mici au murit după ce au luat parte la un trend viral care a circulat pe platformă în 2022.

TikTok afirmă că interzice conținutul periculos și provocările. Aceasta a blocat căutările de videoclipuri și hashtag-uri legate de provocarea specială despre care părinții copiilor spun că are legătură cu moartea lor.

Procesul, intentat joi în SUA, susține că Isaac Kenevan, 13 ani, Archie Battersbee, 12 ani, Julian „Jools” Sweeney, 14 ani, și Maia Walsh, 13 ani, au murit în timp ce încercau așa-numita „blackout challenge” (n.r. provocarea leșinului).

Plângerea a fost depusă la Curtea Superioară a statului Delaware de către Social Media Victims Law Center, cu sediul în SUA, în numele mamei lui Archie, Hollie Dance, al mamei lui Isaac, Lisa Kenevan, al mamei lui Jools, Ellen Roome, și al tatălui Maiei, Liam Walsh.

În interviu, una dintre mame a acuzat TikTok de încălcarea „propriilor reguli”. În proces, familiile susțin că platforma a încălcat regulile în mai multe moduri, inclusiv în ceea ce privește neprezentarea sau promovarea conținutului periculos care ar putea provoca vătămări fizice semnificative.

De asemenea, un alt părinte a declarat că familiile îndoliate au fost ignorate cu „aceeași declarație corporativă” care nu arată „niciun pic de compasiune - nu există niciun sens în spatele acestei declarații pentru ei”.

Schimbarea regulilor

Ellen Roome a militat pentru o legislație care ar permite părinților să acceseze conturile de social media ale copiilor lor în cazul în care aceștia mor. Ea a încercat să obțină date de la TikTok care, în opinia ei, ar putea oferi clarificări cu privire la moartea lui.

Lisa Kenevan a declarat că au mers în instanță pentru a urmări „responsabilitatea - trebuie să se uite nu doar la noi, ci și la părinții din întreaga lume, nu doar în Anglia, ci și în SUA și peste tot”.

„Vrem ca TikTok să fie comunicativă, să ne ajute - de ce să se abțină de la a ne oferi datele?” Dna Kenevan a continuat. „Cum pot dormi noaptea?”

„Nicio încredere” în eforturile guvernului

Unul dintre tați a spus că nu are „nicio încredere” în eforturile guvernului britanic de a proteja copiii online vor fi eficiente.

Legea privind siguranța online va intra în vigoare în această primăvară. Dar Walsh a spus: „Nu am încredere și sunt pe cale să aflu dacă am dreptate sau nu. Pentru că nu cred că își arată suficient dinții. Mi-ar fi iertat să nu am încredere - doi ani și jumătate mai târziu și să nu am răspunsuri.”

Procesul intentat de familii împotriva TikTok și a societății-mamă ByteDance susține că decesele au fost „rezultatul previzibil al deciziilor de programare și dependență proiectate de ByteDance”, despre care se spune că au fost „menite să împingă copiii să își maximizeze implicarea în TikTok prin orice mijloace necesare”.

Iar procesul acuză ByteDance că a „creat dependențe dăunătoare în fiecare copil” prin proiectarea sa și „i-a inundat cu un flux aparent nesfârșit de prejudicii”.

„Acestea nu au fost prejudicii pe care copiii le-au căutat sau au vrut să le vadă atunci când au început să utilizeze TikTok”, susține aceasta.

Căutările de videoclipuri sau hashtag-uri legate de provocarea de pe TikTok sunt blocate, o politică despre care compania spune că a fost pusă în aplicare din 2020.

TikTok spune că interzice conținutul periculos sau provocările pe platformă și îi îndrumă pe cei care caută hashtaguri sau videoclipuri către Centrul său de siguranță. Compania a declarat pentru BBC că găsește și elimină în mod proactiv 99% din conținutul care încalcă regulile sale înainte ca acesta să fie raportat.

TikTok spune că s-a întâlnit cu Ellen Roome pentru a discuta cazul ei. Aceasta spune că legea îi cere să șteargă datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există o cerere valabilă din partea autorităților de aplicare a legii înainte ca datele să fie șterse.

„Provocarea Paracetamol” de pe TikTok

În prezent, o altă provocare periculoasă circulă pe TikTok, fiind vorba de „provocarea paracetamol”, care constă în înghițirea medicamentului în cantități mari. Medicii români au tras un semnal de alarmă.

Medicul pediatru Mihai Craiu a îndemnat părinții să le explice copiilor cât de gravă este intoxicația cu paracetamol. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii, specialistul spune că doze mai mari de 4 grame pot ucide și un adult.

„La doze mai mari decât 200mg/kg paracetamolul este letal. Semnele de toxicitate apar la doze mai mari de 100mg/kg și constau în lezarea acută a ficatului, apărând insuficiență hepatică fulminantă, cu sângerări masive, edeme, icter, instabilitate circulatorie sau comă. Din fericire există antidot, acetilcisteina. Dacă este administrată la timp pacientul poate supraviețui. Dacă nu, ar putea apărea decesul în 4-10 zile. MORALA - dragi părinți discutați cu ai voștri copii despre această provocare căci doze mai mari de 4 grame pot ucide și un adult! Și în caz de accident mergeți imediat la spital!”, a scris el.





