Cel mai popular influencer TikTok, numit ambasador UNICEF. Are peste 162 de milioane de urmăritori

El a fost numit ambasador al bunăvoinţei UNICEF, transmite The Associated Press.

Influencerul în vârstă de 24 de ani, care are peste 162 de milioane de urmăritori, a devenit celebru datorită videoclipurilor fermecătoare cu reacţiile sale la viaţa de zi cu zi în care nu spune niciun cuvânt.

Numărul de urmăritori a crescut în timpul pandemiei, când a fost concediat de la locul de muncă din fabrică şi a folosit timpul rămas liber pentru a realiza şi încărca mai multe videoclipuri.

