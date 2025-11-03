Primul semn că ai o infestare în casă, conform unui specialist în combaterea dăunătorilor

În fiecare săptămână, Sky News stă de vorbă cu o persoană dintr-o profesie diferită pentru a descoperi cum este, de fapt, munca respectivă.

Săptămâna aceasta a discutat cu specialistul în combaterea dăunătorilor Stephen Wales.

Tehnicienii nou-angajați încep cu un salariu de aproximativ 26.000 de lire sterline pe an. Cu formare profesională în controlul rozătoarelor și al insectelor pot ajunge la 30.000 - 40.000 de lire sterline după cinci până la zece ani, mai ales dacă te ocupi de infestări în restaurante aglomerate din orașe sau în clădiri istorice.

Dăunătorii au sezoanele lor - cei mai comuni sunt șobolanii, spune expertul. Ei se strecoară prin canalizări deteriorate sau spații mici în jurul clădirilor, mai ales în orașe, și se înmulțesc rapid. O singură pereche poate duce la peste 1.000 de pui într-un an, așa că o problemă minoră poate scăpa rapid de sub control. Vara, cei mai des întâlniți dăunători sunt viespile.

Accesul este cel mai frecvent motiv pentru care oamenii ajung să aibă dăunători în casă, mai spune specialistul. Șoarecii pot trece printr-o deschizătură cât un pix, iar șobolanii au nevoie doar de o gaură cât lățimea degetului mare. Ploșnițele sunt diferite; ele „călătoresc” cu tine acasă în bagaje, după o călătorie, sau în mobilierul second-hand.

Primul semn că te confrunți cu o problemă este mirosul, mai ales în cazul unei infestări serioase cu șobolani. Aceștia tind să folosească o zonă drept „toaletă”, iar mirosul de amoniac este foarte puternic. Iar mirosul unui rozător mort este de neuitat după ce l-ai simțit o dată, arată tehnicianul.

Ploșnițele sunt cei mai greu de eliminat dăunători pentru că se ascund extrem de bine, sunt rezistente la tratamente, iar adesea trebuie tratate mai multe camere. Este o muncă foarte intensivă și solicitantă.

