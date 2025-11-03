Primul semn că ai o infestare în casă, conform unui specialist în combaterea dăunătorilor

Stiri Diverse
03-11-2025 | 21:57
dezinsectie
Shutterstock

În fiecare săptămână, Sky News stă de vorbă cu o persoană dintr-o profesie diferită pentru a descoperi cum este, de fapt, munca respectivă.

autor
Stirileprotv

Săptămâna aceasta a discutat cu specialistul în combaterea dăunătorilor Stephen Wales.

Tehnicienii nou-angajați încep cu un salariu de aproximativ 26.000 de lire sterline pe an. Cu formare profesională în controlul rozătoarelor și al insectelor pot ajunge la 30.000 - 40.000 de lire sterline după cinci până la zece ani, mai ales dacă te ocupi de infestări în restaurante aglomerate din orașe sau în clădiri istorice.

Dăunătorii au sezoanele lor - cei mai comuni sunt șobolanii, spune expertul. Ei se strecoară prin canalizări deteriorate sau spații mici în jurul clădirilor, mai ales în orașe, și se înmulțesc rapid. O singură pereche poate duce la peste 1.000 de pui într-un an, așa că o problemă minoră poate scăpa rapid de sub control. Vara, cei mai des întâlniți dăunători sunt viespile.

Accesul este cel mai frecvent motiv pentru care oamenii ajung să aibă dăunători în casă, mai spune specialistul. Șoarecii pot trece printr-o deschizătură cât un pix, iar șobolanii au nevoie doar de o gaură cât lățimea degetului mare. Ploșnițele sunt diferite; ele „călătoresc” cu tine acasă în bagaje, după o călătorie, sau în mobilierul second-hand.

Primul semn că te confrunți cu o problemă este mirosul, mai ales în cazul unei infestări serioase cu șobolani. Aceștia tind să folosească o zonă drept „toaletă”, iar mirosul de amoniac este foarte puternic. Iar mirosul unui rozător mort este de neuitat după ce l-ai simțit o dată, arată tehnicianul.

Ploșnițele sunt cei mai greu de eliminat dăunători pentru că se ascund extrem de bine, sunt rezistente la tratamente, iar adesea trebuie tratate mai multe camere. Este o muncă foarte intensivă și solicitantă.

Sursa: Sky News

Etichete: infestare,

Dată publicare: 03-11-2025 21:57

Articol recomandat de sport.ro
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari
Citește și...
Vânător de mine cumpărat de la Marina Regală Britanică, pentru prima oară în Portul Constanța. Comandant este o femeie | FOTO
Stiri Diverse
Vânător de mine cumpărat de la Marina Regală Britanică, pentru prima oară în Portul Constanța. Comandant este o femeie | FOTO

Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", fostă navă a Marinei Regale Britanice, a acostat luni în portul militar Constanţa, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române.

Un tânăr a aplicat la 600 de locuri de muncă fără succes. Apoi a luat o decizie extremă care i-a adus jobul mult visat
Stiri Diverse
Un tânăr a aplicat la 600 de locuri de muncă fără succes. Apoi a luat o decizie extremă care i-a adus jobul mult visat

Un tânăr din Marea Britanie a decis să se mute în Australia, după ce a încercat luni de zile să își găsească un loc de muncă. A trimis peste 600 de CV-uri, până a luat decizia de a părăsi țara.

Britanicul Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România, a obținut după 5 ani cetățenia. Când va depune jurământul
Stiri Diverse
Britanicul Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România, a obținut după 5 ani cetățenia. Când va depune jurământul

Jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a primit cetățenia română și urmează să depună jurământul de credință pe 6 noiembrie.

Recomandări
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Stiri Politice
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28