Sentința primită de un caporal de armată care i-a ucis câinele partenerei sale. Decizia Curții Militare de Apel București

Un caporal de armată a fost condamnat definitiv de Curtea Militară de Apel București după ce i-a ucis cățelul partenerei sale, cel mai probabil din răzbunare. Individul a recunoscut acuzația și nu va ajunge în spatele gratiilor. 

Ovidiu Oanță

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Doi ani de închisoare cu suspendare este pedeapsa definitivă pe care caporalul în vârstă de 37 de ani a primit-o din partea două instanțe militare, odată Tribunalul Militar București, iar acum Curtea Militară, care a dat, de altfel, decizia definitivă, după un incident descoperit întâmplător la un an distanță, petrecut în 2023, atunci când bărbatul a intrat în casa partenerei sale, cu care era la vremea respectivă în plină ceartă, a ucis cățelul și a provocat o adevărată suferință femeii.

Lucrurile au fost descoperite întâmplător de Poliția Animalelor. A urmat apoi o investigație și acuzațiile de ucidere a unui animal fără drept. Acuzații pe care, într-un final, militarul de carieră le-a recunoscut tocmai pentru a putea beneficia de reducere a limitelor de pedeapsă.

Așa s-a ajuns ca instanțele militare să îi dea o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de supraveghere, timp în care va trebui să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

În plus, va trebui să-i plătească partenerei sale, cu care, de altfel, are și un copil, daune materiale în valoare de 3.300 de lei și 10.000 de lei daune morale. Este o decizie definitivă, pe care, prin vocea apărătorului său, militarul a refuzat să o comenteze.

Sursa: ProTV

sentinta, câine ucis, Curtea Militară de Apel Bucureşti

Criminalul, de negăsit la trei zile de la uciderea și incendierea anestezistului din Sectorul 3. Ar fi o crimă pasională

La aproape trei zile de la uciderea șocantă a unui medic anestezist, în sectorul 3 al Capitalei, făptașul este de negăsit.  
Medic anestezist, înjunghiat în propria locuință din București. Apartamentul ar fi fost incendiat. Posibilă crimă pasională

Anchetă în plină desfășurare în Capitală, într-un caz complicat. Un medic anestezist a fost înjunghiat în propria locuință din București, iar apartamentul a fost apoi incendiat. Pompierii au găsit victima în viață, dar în stare gravă.
Adunarea Generală a ONU declară traficul de sclavi drept "cea mai gravă crimă împotriva umanităţii"

Adunarea Generală a ONU a proclamat miercuri, printr-o rezoluţie, comerţul cu sclavi africani drept 'cea mai gravă crimă împotriva umanităţii', în urma unei lupte duse de Ghana, care speră să deschidă astfel calea pentru scuze şi justiţie, relatează AFP.

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut puternic până la 2,8% în martie, de la un nivel de 2,1% în februarie, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, arată datele publicate joi de Eurostat.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice se întorc acasă. Unde pot fi văzute de publicul larg

Guvernul României anunță repatrierea Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate. 

La ce populație s-ar putea reduce România în anul 2100. Estimările îngrijorătoare ale Eurostat

Populaţia României ar urma să scadă cu aproximativ un sfert (24,3%), de la 19,04 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2025, până la 14,40 milioane la 1 ianuarie 2100, potrivit celor mai recente prognoze privind populaţia publicate joi de Eurostat.

