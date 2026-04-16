Sentința primită de un caporal de armată care i-a ucis câinele partenerei sale. Decizia Curții Militare de Apel București

Doi ani de închisoare cu suspendare este pedeapsa definitivă pe care caporalul în vârstă de 37 de ani a primit-o din partea două instanțe militare, odată Tribunalul Militar București, iar acum Curtea Militară, care a dat, de altfel, decizia definitivă, după un incident descoperit întâmplător la un an distanță, petrecut în 2023, atunci când bărbatul a intrat în casa partenerei sale, cu care era la vremea respectivă în plină ceartă, a ucis cățelul și a provocat o adevărată suferință femeii.

Lucrurile au fost descoperite întâmplător de Poliția Animalelor. A urmat apoi o investigație și acuzațiile de ucidere a unui animal fără drept. Acuzații pe care, într-un final, militarul de carieră le-a recunoscut tocmai pentru a putea beneficia de reducere a limitelor de pedeapsă.

Așa s-a ajuns ca instanțele militare să îi dea o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de supraveghere, timp în care va trebui să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

În plus, va trebui să-i plătească partenerei sale, cu care, de altfel, are și un copil, daune materiale în valoare de 3.300 de lei și 10.000 de lei daune morale. Este o decizie definitivă, pe care, prin vocea apărătorului său, militarul a refuzat să o comenteze.