Primul astronaut european care ar ajunge pe Lună va fi un german. Aselenizarea, posibilă în câteva luni

Stiri Diverse
27-11-2025 | 21:57
luna
Shutterstock

Trei astronauţi europeni vor participa la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care îşi propune revenirea şi menţinerea unei prezenţe pe Lună, a anunţat joi Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

autor
Mihai Niculescu

Anunțul a fost făcut în marja reuniunii consiliului ESA, la Bremen, Germania, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Germania, Franța și Italia: primele țări europene cu astronauți pe Lună

„Am decis ca primii europeni care vor participa la misiunile lunare să fie astronauţi germani, francezi şi italieni", a declarat directorul general al ESA, Josef Aschbacher. „Primul zbor va fi atribuit unui astronaut german", a adăugat el.

ESA participă la programul american prin construirea capsulei Orion şi furnizarea de componente pentru staţia care va orbita Luna.

Citește și
luna
Cum a ajuns Real Madrid să ajute NASA pentru a trimite oameni pe Lună

Thomas Pesquet, printre candidații francezi

Printre potenţialii astronauţi francezi se numără Thomas Pesquet, care a fost prezent la Bremen şi a primit susţinerea Ministrului Învăţământului Superior, Cercetării şi Spaţiului, Philippe Baptiste.

„Acest lucru nu fusese niciodată oficializat, deci este ceva pozitiv. Înseamnă că Europa are locul său în această aventură, pe termen lung, şi că Franţa îşi asigură locul în Europa", a declarat Thomas Pesquet.

2026: anul posibilei revenirii pe Lună

2026 ar putea fi anul în care astronauţii vor reveni pe Lună. Amânată de mai multe ori, misiunea cu echipaj uman Artemis II a agenţiei spaţiale americane NASA - cu partenerii săi privaţi, precum SpaceX - este acum prevăzută pentru începutul anului viitor, cel târziu în aprilie.

Este o etapă esenţială către revenirea americanilor pe suprafaţa selenară, anunţată de preşedintele Donald Trump în timpul primului său mandat, înaintea Chinei, care îşi propune să aselenizeze până în 2030.

Artemis III, prima misiune cu echipaj uman pe suprafaţa Lunii după 1972, este programată pentru 2027 sau 2028.

Sursa: Agerpres

Etichete: Luna, europeni, astronauti, aselenizare,

Dată publicare: 27-11-2025 21:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Motivul pentru care NASA a trimis două manechine să zboare în jurul Lunii
Stiri Stiinta
Motivul pentru care NASA a trimis două manechine să zboare în jurul Lunii

Pe măsură ce Artemis II – misiunea NASA care va trimite patru astronauți să înconjoare Luna, în prima parte a anului viitor – se apropie, un nou studiu dezvăluie cât de bine își va proteja echipajul nava spațială Orion.  

Cum a ajuns Real Madrid să ajute NASA pentru a trimite oameni pe Lună
Stiri Sport
Cum a ajuns Real Madrid să ajute NASA pentru a trimite oameni pe Lună

Un membru al stafului echipei Real Madrid colaborează cu agenţia spaţială americană în cadrul programului Artemis pentru a trimite o rachetă pe Lună până în 2026, relatează Le Figaro.  

Un nou avion misterios patrulează deasupra României. De unde a decolat CL60
Stiri actuale
Un nou avion misterios patrulează deasupra României. De unde a decolat CL60

Un avion de tip Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, care a decolat din Lituania, patrulează deasupra României, sâmbătă după-amiază. Acesta este unul dintre cele mai urmărite zboruri de pe platforma FlightRadar24 în acest moment.

Capsula Orion a NASA a revenit pe Terra după călătoria în jurul Lunii. VIDEO
Stiri Diverse
Capsula Orion a NASA a revenit pe Terra după călătoria în jurul Lunii. VIDEO

După ce a survolat la mică distanţă Luna, capsula Orion a NASA a americat, duminică, în Oceanul Pacific, ultima etapă a misiunii Artemis 1, cu o miză uriaşă pentru agenţia spaţială americană, informează AFP.

Femeile de la NASA. Christina Korp a vorbit despre experiența ei de peste 35 de ani în domeniul aerospațial
iLikeIT
Femeile de la NASA. Christina Korp a vorbit despre experiența ei de peste 35 de ani în domeniul aerospațial

Pentru că tot trăim o perioadă istorică și ne bucurăm de lansarea misiunii Artemis și de posibilitatea ca până în 2025 să ajungă pe lună prima femeie-astronaut din istorie, este momentul să povestim despre doamnele din industria aerospațială.

Recomandări
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT
Stiri Economice
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT

Ministerul Finanţelor a publicat, joi, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%, potrivit documentului.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Noiembrie 2025

54:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28