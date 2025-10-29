Cât costă un skipass în stațiunile din România în 2025. Tarifele au fost majorate

Iarna se apropie și cu scumpiri. La Poiana Brașov, una dintre cele mai aglomerate stațiuni, iubitorii sporturilor de iarnă vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru transportul pe cablu.

Corespondent Știrile ProTV: „Primăria Brașov propune ca tarifele la transportul pe cablu să crească cu 9% pe pârtiile de pe Masivul Postăvaru. Aceasta înseamnă că o zi de schi va costa 240 de lei, cu 20 de lei mai mult față de anul trecut. Noile tarife urmează să fie aprobate în ședința de consiliu local.

La Sinaia, primăria spune că prețurile ar putea rămâne neschimbate: adică 230 de lei un abonament pentru o zi în weekend și 210 în timpul săptămânii.

Și reprezentanții domeniilor schiabile Transalpina și Straja se gândesc să păstreze tarifele și speră ca în acest fel să atragă mai mulți turiști. Aici, un skipass de o zi costă 190 de lei, respectiv 160 de lei.”

