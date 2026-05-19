Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce ar trebui să facă viitorul Guvern, să introducă noi taxe sau să realizeze o scădere a nivelului de taxe plătite de populaţie.

Isărescu respinge ideea de taxe suplimentare

„Nu noi taxe, nu cred că avem nevoie de noi taxe. Continuarea a ceea ce este în prezent... intru în domeniul fiscal şi nu este chiar bine pentru o Bancă Centrală, dar pot să spun asta şi datorită poziţiei pe care am avut-o, de fost premier. Şi atunci s-a făcut o ajustare. Deci noi taxe, nu. Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite, sub nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Deci asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Ce fac, bă, românii ăştia? Cam aşa vă spun acuma. Atâţia ani am vorbit cu agenţiile de rating, cu creditorii. Se joacă ba în sus, ba în jos. Nu ştiu ce au de făcut”, a afirmat Isărescu.

El susţine că nici discuţiile din spaţiul public nu ajută.

„Nu sunt bune nici discuţiile acuma. Suntem o ţară liberă. Fiecare are dreptul să spună ce gândeşte. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioşi în a înţelege că această corecţie fiscală este o necesitate, că altfel pieţele, spre deosebire de ce am păţit în ultimul an, cu ajustarea şi cu strângerea curelei şi care nu a fost uşor de suportat, se vede în climatul politic, altfel pieţele ne vor penaliza şi vom fi nevoiţi să strângem cureaua mult mai mult”, a declarat guvernatorul BNR.