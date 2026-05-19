Poliţiştii, alertaţi de fiul femeii, au găsit locul unde se afla agresorul şi victima sa şi au intrat în forţă în imobil. Femeia a fost dusă la spital, iar agresorul a fost reţinut.

„În noaptea de 17 spre 18 mai a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de poliţie rurală Smeeni au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie din Glodeanu Siliştea ar fi fost luată împotriva voinţei sale şi agresată de către fostul partener de viaţă. Fapta a fost sesizată de către fiul persoanei vătămate", anunţă, marţi, IPJ Buzău.

Poliţiştii au stabilit că bărbatul s-ar fi întâlnit pe stradă cu fosta concubină, o femeie de 37 de ani, din aceeaşi localitate.

„Bărbatul ar fi luat-o împotriva voinţei sale şi ar fi dus-o într-un imobil părăsit, unde ar fi agresat-o. Imediat după sesizare, poliţiştii au demarat cu operativitate activităţi specifice pentru depistarea agresorului şi luarea măsurilor legale. În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit posibila locaţie a persoanelor, intrând în forţă în imobil", anunţă poliţiştii.

Bărbatul a fost imobilizat şi a fost transportat la sediul Poliţiei, fiind ulterior reţinut pentru 24 de ore. În urma leziunilor suferite, femeia a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.