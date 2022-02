Premieră în modă. Model cu Sindromul Down, la prezentarea unei colecții Victoria Secret

Pentru prima dată, Victoria Secret include un model cu sindrom Down în prezentarea unei colecţii.

Sofía Jirau are 24 de ani, s-a născut în Puerto Rico şi este model din 2019.

Un an mai târziu, a devenit unul dintre puţinele manechine cu Sindromul Down care au defilat la Săptămâna Modei de la New York.

Acum, ea s-a alăturat altor 16 femei în lansarea noii campanii a brandului. Pe pagina sa de Instagram, Sofia spune că scopul ei este de a-i încuraja şi pe alţii să îşi urmeze visurile