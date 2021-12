Povestea emoționantă a Mădălinei, un pui de căprioară salvat de la moarte de un bărbat din Botoșani

Botosani News

Un pensionar creşte în gospodăria sa un pui de căprioară pe care l-a găsit, în urmă cu o jumătate de an, într-o pădure.

Bărbatul în vârstă de 75 de ani susţine că animalul era foarte bolnav şi, din acest motiv, l-a luat acasă pentru a-l hrăni şi pentru a-i administra un tratament care să îi permită să supravieţuiască.

Sergiu Patz, din localitatea Stânceşti, are o pensie de doar 1.600 de lei şi, în ciuda veniturilor foarte mici, alocă o parte din bani întreţinerii puiului de căprioară. Din aceşti bani cumpără atât hrană, precum porumb, mere sau pâine, cât şi medicamente, scrie Agerpres.

A numit-o Mădălina şi o tratează acum ca pe copilul său.

"Avea un kilogram şi jumătate când am adus-o acasă. Am pus-o în sacoşă şi am adus-o acasă. O săptămână am hrănit-o cu lapte cu linguriţa. După aceea şi-a revenit şi a mers pe picioare şi am ţinut-o până acum. Am fost abonat la lapte în sat, 13 litri de lapte mânca pe săptămână. Cu biberonul îi dădeam. Acum a ajuns şi mănâncă de toate. E ca şi copilul meu. Nu îmi iubesc copiii cum o iubesc pe ea", a declarat Sergiu Patz, care se opune eliberării Mădălinei, de teamă ca aceasta să nu fie împuşcată de vânători.

Reprezentanţii Direcţiei Silvice susţin că un animal sălbatic nu poate fi păstrat în captivitate, însă în acelaşi timp recunosc că, în momentul de faţă, puiul de căprioară nu poate fi lăsat în libertate, pentru că nu ar avea capacitatea să supravieţuiască.

"Eliberarea ei în momentul de faţă în fond forestier sau în libertate nu cred că este o soluţie bună pentru ea", a afirmat directorul Direcţiei Silvice Botoşani, Marius Havriş.

Sergiu Patz a notificat Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi cu privire la deţinerea puiului de căprioară. El a fost pus să semneze un proces-verbal prin care îşi asumă obligaţia de a îngriji animalul.