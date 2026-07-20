Cod portocaliu. Alertă în București și Ilfov: ploi torențiale și vijelii puternice. ISU: ”Amânați activitățile în aer liber”

Vremea
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Data actualizării:
Furtuna bucuresti pro tv 3
Cristian Matei

Vremea se va schimba la nivelul Municipiului Bucureşti, iar în decurs de două zile se va trece de la un regim termic canicular la perioade de instabilitate atmosferică.

autor
Cristian Matei

Potrivit Agerpres, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a anunțat că în intervalul 20 iulie, ora 10:00 - 21 iulie, ora 10:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va menţine ridicat, cu indicele temperatură-umezeală ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară şi noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat şi se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 70 - 90 km/h), averse torenţiale importante cantitativ (15 - 30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă şi se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial (în general, cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h). Temperatura maximă se va încadra între 29 şi 30 de grade.

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Pentru zona Municipiului Bucureşti va fi valabilă, până marţi dimineaţa, o atenţionare Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală.

De asemenea, până luni noaptea la ora 22:00 este alertă Cod portocaliu de averse, vijelii puternice şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni. 

ISU București: ”Amânați activitățile în aer liber”

La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au făcut un apel la populația Capitalei, să fie pregătită pentru a face față fenomenelor meteo extreme în perioada următoare:

Mesajul transmis de ISU București:

”În urmă cu scurt timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă astăzi, 20.07.2026, în intervalul orar 12:00 - 22:00.

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni.

https://www.meteoromania.ro/avertizari-nowcasting

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

  • Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
  • Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
  • Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
  • Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
  • În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.”
Cod roșu de furtună pentru București. Rafale de peste 90 km/h, grindină și averse torențiale

Sursa: ProTV

Etichete: vremea azi, bucuresti, cod portocaliu, anm, ISU bucuresti, furtuna, vijelii,

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