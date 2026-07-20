Cod portocaliu. Alertă în București și Ilfov: ploi torențiale și vijelii puternice. ISU: ”Amânați activitățile în aer liber”

Potrivit Agerpres, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a anunțat că în intervalul 20 iulie, ora 10:00 - 21 iulie, ora 10:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va menţine ridicat, cu indicele temperatură-umezeală ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară şi noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat şi se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 70 - 90 km/h), averse torenţiale importante cantitativ (15 - 30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă şi se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial (în general, cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h). Temperatura maximă se va încadra între 29 şi 30 de grade.

Pentru zona Municipiului Bucureşti va fi valabilă, până marţi dimineaţa, o atenţionare Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală.

De asemenea, până luni noaptea la ora 22:00 este alertă Cod portocaliu de averse, vijelii puternice şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni.